Люди кричат из окон. Спустя час после взрыва дома в Ярославле эвакуируют уцелевших жильцов

Эвакуируют людей из взорванного дома на Батова в Ярославле
В Ярославле около 19:25 на улице Батова, 5, корпус 2 взорвался жилой десятиэтажный дом. Грохот был такой силы, что его слышали со всех концов района. В доме обрушились перекрытия нескольких этажей - с 3 по 5.
Во время взрыва бытового газа погибла женщина, ещё троих пострадавших увезли в Соловьёвскую больницу.
В настоящий момент продолжают эвакуировать уцелевших жильцов.
— Люди машут и кричат из окон, их эвакуируют при помощи подъемника, — рассказал очевидец Андрей Лебедев.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал ЧП:
— Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.
Мы ведём трансляцию с места происшествия на сайте.