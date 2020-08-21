Люди кричат из окон. Спустя час после взрыва дома в Ярославле эвакуируют уцелевших жильцов

В Ярославле около 19:25 на улице Батова, 5, корпус 2 взорвался жилой десятиэтажный дом. Грохот был такой силы, что его слышали со всех концов района. В доме обрушились перекрытия нескольких этажей - с 3 по 5.

Во время взрыва бытового газа погибла женщина, ещё троих пострадавших увезли в Соловьёвскую больницу.

В настоящий момент продолжают эвакуировать уцелевших жильцов.

— Люди машут и кричат из окон, их эвакуируют при помощи подъемника, — рассказал очевидец Андрей Лебедев.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал ЧП: