21 августа пятница
СЕЙЧАС +16°С
usd 74.10
eur 87.73
Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погиб человек

Все новости

Все новости

Люди кричат из окон. Спустя час после взрыва дома в Ярославле эвакуируют уцелевших жильцов

Обрушились перекрытия сразу пяти этажей

8 925
3Обсудить

Поделиться

Взрыв прогремел такой силы, что был слышен со всех концов района

Взрыв прогремел такой силы, что был слышен со всех концов района

Эвакуируют людей из взорванного дома на Батова в Ярославле

В Ярославле около 19:25 на улице Батова, 5, корпус 2 взорвался жилой десятиэтажный дом. Грохот был такой силы, что его слышали со всех концов района. В доме обрушились перекрытия нескольких этажей - с 3 по 5.

Во время взрыва бытового газа погибла женщина, ещё троих пострадавших увезли в Соловьёвскую больницу.

В настоящий момент продолжают эвакуировать уцелевших жильцов.

— Люди машут и кричат из окон, их эвакуируют при помощи подъемника, — рассказал очевидец Андрей Лебедев.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал ЧП:

— Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.

Мы ведём трансляцию с места происшествия на сайте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

взрыв газавзрыв дома
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!