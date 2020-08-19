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«Пришлось резко тормозить»: в Ярославле легковушка вылетела на трамвайные рельсы и повисла

В результате ДТП образовалась пробка из трамваев

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Как водитель умудрился вылететь на трамвайные рельсы, пока остаётся непонятным

Как водитель умудрился вылететь на трамвайные рельсы, пока остаётся непонятным

В Ярославле автомобиль застрял на трамвайных рельсах

Сегодня в Ленинском районе Ярославля произошло странное ДТП. Автомобиль оказался висящим на трамвайных рельсах. На видео, опубликованном в сообществе «Ярославль.LIVE» после аварии, можно заметить большое количество скопившихся трамваев, так как машина попросту перегородила им путь в оба направления.

Видео: «Ярославль.LIVE»

— Около половины четвертого на улице Чкалова на трамвайные пути вылетел автомобиль, — рассказал начальник Управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Было приостановлено движение трамвайных маршрутов 1, 5, 6. На данный момент движение восстановлено.

Каким образом водитель угодил на трамвайные рельсы и есть ли пострадавшие, пока неизвестно, однако очевидцы говорят, что водителю по какой-то причине пришлось внезапно затормозить и его вынесло на рельсы.

— По его словам, резко тормозил, вынесло, — пишет очевидец ДТП Анютка Могильникова.

Напомним, зимой произошло еще одно ДТП с автомобилем на трамвайных рельсах. Тогда трамвай врезался в иномарку на ходу.

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