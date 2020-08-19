«Пришлось резко тормозить»: в Ярославле легковушка вылетела на трамвайные рельсы и повисла

Каким образом водитель угодил на трамвайные рельсы и есть ли пострадавшие, пока неизвестно, однако очевидцы говорят, что водителю по какой-то причине пришлось внезапно затормозить и его вынесло на рельсы.



— По его словам, резко тормозил, вынесло, — пишет очевидец ДТП Анютка Могильникова.

Напомним, зимой произошло еще одно ДТП с автомобилем на трамвайных рельсах. Тогда трамвай врезался в иномарку на ходу.

