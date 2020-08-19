«Пришлось резко тормозить»: в Ярославле легковушка вылетела на трамвайные рельсы и повисла

В Ярославле автомобиль застрял на трамвайных рельсах
Сегодня в Ленинском районе Ярославля произошло странное ДТП. Автомобиль оказался висящим на трамвайных рельсах. На видео, опубликованном в сообществе «Ярославль.LIVE» после аварии, можно заметить большое количество скопившихся трамваев, так как машина попросту перегородила им путь в оба направления.
Видео: «Ярославль.LIVE»
— Около половины четвертого на улице Чкалова на трамвайные пути вылетел автомобиль, — рассказал начальник Управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Было приостановлено движение трамвайных маршрутов 1, 5, 6. На данный момент движение восстановлено.
Каким образом водитель угодил на трамвайные рельсы и есть ли пострадавшие, пока неизвестно, однако очевидцы говорят, что водителю по какой-то причине пришлось внезапно затормозить и его вынесло на рельсы.
— По его словам, резко тормозил, вынесло, — пишет очевидец ДТП Анютка Могильникова.
Напомним, зимой произошло еще одно ДТП с автомобилем на трамвайных рельсах. Тогда трамвай врезался в иномарку на ходу.