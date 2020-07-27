По камере видели в соседней деревне: в Ярославле разыскивают 79-летнюю Лидию Ипатову

Ярославские волонтёры разыскивают пропавшую 18 июля 79-летнюю Лидию Ипатову. Пенсионерка ушла из дома в Ленинском районе.



— В этот раз свидетельств практически не было, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Только в одной группе написали, что 19 июля скорая забирала похожую бабушку. При проверке оказалось, что не нашу.

Родственники нашли на её столе записку с ценами на билеты в Ростовский район, где у семьи находится дача.



— По словам родственников, бабушка давно хотела посетить дачу, которая у них была раньше, — сказали волонтёры. — Она интересовалась расписанием электричек до этой станции и, хотя дача была уже несколько лет нежилая, родственники съездили и осмотрели ее. Следов пребывания бабушки не было обнаружено: сплошной бурелом, трава в человеческий рост.

