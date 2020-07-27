По камере видели в соседней деревне: в Ярославле разыскивают 79-летнюю Лидию Ипатову

Ярославские волонтёры разыскивают пропавшую 18 июля 79-летнюю Лидию Ипатову. Пенсионерка ушла из дома в Ленинском районе.
— В этот раз свидетельств практически не было, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Только в одной группе написали, что 19 июля скорая забирала похожую бабушку. При проверке оказалось, что не нашу.
Родственники нашли на её столе записку с ценами на билеты в Ростовский район, где у семьи находится дача.
— По словам родственников, бабушка давно хотела посетить дачу, которая у них была раньше, — сказали волонтёры. — Она интересовалась расписанием электричек до этой станции и, хотя дача была уже несколько лет нежилая, родственники съездили и осмотрели ее. Следов пребывания бабушки не было обнаружено: сплошной бурелом, трава в человеческий рост.
Волонтёрам удалось узнать, что пропавшая женщина заходила в банк, сняла небольшую сумму денег. Камеры наблюдения зафиксировали её на ярославском автовокзале, где она купила билет и смотрела расписание автобусов.
— Еще позже полиция сообщила, что, просмотрев видео с камеры соседней деревни, через которую лежал путь пропавшей, они нашли на нем женщину в похожей одежде и с рюкзаком, уверенным шагом направляющуюся в сторону деревни Цибирино, — сообщили в поисковом отряде. — Родственники опознали в женщине Лидию Николаевну. Наши добровольцы и добровольцы других отрядов осматривали деревню и дорогу, которая к ней ведет, но найти Лидию Николаевну так и не удалось.
Родственники пропавшей пенсионерки и волонтёры просят откликнуться всех, кто видел Лидию Ипатову в последние дни, и сообщить об этом по номеру горячей линии