Оставила на столе записку: три версии таинственного исчезновения 79-летней пенсионерки

В Ярославской области с 18 июля ищут 79-летнюю Лидию Ипатову, которая ушла из дома и не вернулась. Что же могло произойти за 7 дней? Куда ушла пенсионерка? Где её видели в последний раз? Мы собрали всю информацию о пропавшей женщине и версии её исчезновения в одном материале.
Версия № 1: уехала на дачу
Женщина ушла из дома в Ленинском районе Ярославля. Позднее родственники пропавшей нашли на ее столе записку с выписанными ценами на билеты до Ростовского района, где у семьи находится дача. Пенсионерка не поехала туда на поезде, как изначально планировала, а села на автобус, при этом билета в обратную сторону она не купила.
На вокзале Лидия Ипатова попала на камеры наблюдения. Охранник, который досматривал пенсионерку на вокзале, рассказал волонтерам, что ее рюкзак был полностью забит едой. В день исчезновения женщина сняла 400 рублей. После этого списаний с ее карты не было.
Загвоздка заключается в одном — дача, на которую могла поехать женщина, почти непригодна для жилья. Дом находится в полуразрушенном состоянии, и члены семьи выбираются туда крайне редко.
Версия № 2: наслаждается красотой природы
Лидия Ипатова очень активна и любит периодически выбраться на природу. Родственники женщины рассказали, что недавно она ездила смотреть на то, как мелкая речушка впадает в Волгу.
Волонтеры допускают подобное, так как пенсионерка везла с собой запас еды. Вполне возможно, что женщина сейчас сидит на берегу реки и наслаждается видами. Однако к собирательству грибов и ягод, по словам родственников, Лидия Ипатова не склонна.
Версия № 3: женщина в Ярославле
В один из дней волонтерам «ЯрСпаса» сообщили, что Лидию видели в Дзержинском районе Ярославля. Позже выяснилось, что это была не она, а женщина в похожей одежде. Однако исключать возможность того, что пенсионерка вернулась в Ярославль, все же нельзя.
Волонтеры «ЯрСпаса» ежедневно ищут пенсионерку. Вместе со спасателями МЧС они прочесывали леса с помощью дрона. К сожалению, пока без результата. Сейчас отрабатываются все версии исчезновения женщины, в том числе и не самые хорошие.
Лидия была одета в черные брюки и черную кофту в белую полоску, за спиной у пенсионерки черно-красный рюкзак. Рост женщины около 160 сантиметров, у нее светлые глаза и волосы с проседью.
Если вы видели пропавшую или знаете что-либо о ее местоположении, просим обратиться в правоохранительные органы по телефону 112 или на горячую линию «ЯрСпаса» по номеру +7 910 964–08–38.