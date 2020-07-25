25 июля суббота
СЕЙЧАС +22°С
usd 71.60
eur 83.10
СрочноВ тройном ДТП погибла женщина: подробности

Все новости

Все новости
Город

Оставила на столе записку: три версии таинственного исчезновения 79-летней пенсионерки

Последний раз Лидию Ипатову видели 18 июля по камерам на вокзале

1 523
8Обсудить

Поделиться

Женщину не могут найти с 18 июля

Женщину не могут найти с 18 июля

В Ярославской области с 18 июля ищут 79-летнюю Лидию Ипатову, которая ушла из дома и не вернулась. Что же могло произойти за 7 дней? Куда ушла пенсионерка? Где её видели в последний раз? Мы собрали всю информацию о пропавшей женщине и версии её исчезновения в одном материале.

Версия № 1: уехала на дачу

Женщина ушла из дома в Ленинском районе Ярославля. Позднее родственники пропавшей нашли на ее столе записку с выписанными ценами на билеты до Ростовского района, где у семьи находится дача. Пенсионерка не поехала туда на поезде, как изначально планировала, а села на автобус, при этом билета в обратную сторону она не купила.

На вокзале Лидия Ипатова попала на камеры наблюдения. Охранник, который досматривал пенсионерку на вокзале, рассказал волонтерам, что ее рюкзак был полностью забит едой. В день исчезновения женщина сняла 400 рублей. После этого списаний с ее карты не было.

Женщина сняла с карты всего 400 рублей

Женщина сняла с карты всего 400 рублей

Загвоздка заключается в одном — дача, на которую могла поехать женщина, почти непригодна для жилья. Дом находится в полуразрушенном состоянии, и члены семьи выбираются туда крайне редко.

Версия № 2: наслаждается красотой природы

Лидия Ипатова очень активна и любит периодически выбраться на природу. Родственники женщины рассказали, что недавно она ездила смотреть на то, как мелкая речушка впадает в Волгу.

Волонтеры допускают подобное, так как пенсионерка везла с собой запас еды. Вполне возможно, что женщина сейчас сидит на берегу реки и наслаждается видами. Однако к собирательству грибов и ягод, по словам родственников, Лидия Ипатова не склонна.

Версия № 3: женщина в Ярославле

В один из дней волонтерам «ЯрСпаса» сообщили, что Лидию видели в Дзержинском районе Ярославля. Позже выяснилось, что это была не она, а женщина в похожей одежде. Однако исключать возможность того, что пенсионерка вернулась в Ярославль, все же нельзя.

Волонтеры «ЯрСпаса» ежедневно ищут пенсионерку. Вместе со спасателями МЧС они прочесывали леса с помощью дрона. К сожалению, пока без результата. Сейчас отрабатываются все версии исчезновения женщины, в том числе и не самые хорошие.

Лидия была одета в черные брюки и черную кофту в белую полоску, за спиной у пенсионерки черно-красный рюкзак. Рост женщины около 160 сантиметров, у нее светлые глаза и волосы с проседью.

Если вы видели пропавшую или знаете что-либо о ее местоположении, просим обратиться в правоохранительные органы по телефону 112 или на горячую линию «ЯрСпаса» по номеру +7 910 964–08–38.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЯрославльЯрославская областьпропал челвек
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!