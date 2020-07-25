Оставила на столе записку: три версии таинственного исчезновения 79-летней пенсионерки

Загвоздка заключается в одном — дача, на которую могла поехать женщина, почти непригодна для жилья. Дом находится в полуразрушенном состоянии, и члены семьи выбираются туда крайне редко.



Версия № 2: наслаждается красотой природы





Лидия Ипатова очень активна и любит периодически выбраться на природу. Родственники женщины рассказали, что недавно она ездила смотреть на то, как мелкая речушка впадает в Волгу.

Волонтеры допускают подобное, так как пенсионерка везла с собой запас еды. Вполне возможно, что женщина сейчас сидит на берегу реки и наслаждается видами. Однако к собирательству грибов и ягод, по словам родственников, Лидия Ипатова не склонна.

Версия № 3: женщина в Ярославле





В один из дней волонтерам «ЯрСпаса» сообщили, что Лидию видели в Дзержинском районе Ярославля. Позже выяснилось, что это была не она, а женщина в похожей одежде. Однако исключать возможность того, что пенсионерка вернулась в Ярославль, все же нельзя.

Волонтеры «ЯрСпаса» ежедневно ищут пенсионерку. Вместе со спасателями МЧС они прочесывали леса с помощью дрона. К сожалению, пока без результата. Сейчас отрабатываются все версии исчезновения женщины, в том числе и не самые хорошие.