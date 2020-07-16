Помидоры улетели вместе с теплицей: на Ярославскую область обрушился ураган. Фото и видео

Сильный ураган, который вчера обрушился на Ярославскую область, мощнее всего прошёлся по посёлку Красный Профинтерн. Местные жители сообщают, что повалило много деревьев, в некоторых местах пострадала инфраструктура, а у нескольких домов частично снесло крышу. На какое-то время жители посёлка остались без света. К счастью, никто не погиб.
— На Луговой оборвало провода и дорога вся усыпана большими ветками, — рассказывает Татьяна Захарченко. — На платной рыбалке на территории завода деревья вывернуло с корнями.
— Только свет отключили и всё, — говорит Александр Просковин.
— По дороге лежат сучья и поваленные деревья, выдранные с корнем, — говорит Ольга Борисова. — С проезжей части их удалили. На аллее упали три засохших вяза. Также там есть сломанные большие ветки от сосен. При въезде в поселок надпись «Красный Профинтерн» покорёжена.
Некоторые дачники не смогли спасти будущий урожай, перед стихией они оказались бессильны.
— Помидоры улетели вместе с теплицей, — жалуется Дмитрий Семейкин.
В МЧС на запрос портала заявили, что никаких падений деревьев и унесённых ветром остановок зафиксировано не было.
За лето это далеко не первый случай, когда непогода нарушает обыденную жизнь жителей региона. Буквально неделю назад крупный град, гроза и сильный ветер обрушились на Ярославль, затопив город и повалив деревья. Также в июне в один из частных домов Ярославской области влетела молния и полностью уничтожила его.