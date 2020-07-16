Помидоры улетели вместе с теплицей: на Ярославскую область обрушился ураган. Фото и видео

Сильный ураган, который вчера обрушился на Ярославскую область, мощнее всего прошёлся по посёлку Красный Профинтерн. Местные жители сообщают, что повалило много деревьев, в некоторых местах пострадала инфраструктура, а у нескольких домов частично снесло крышу. На какое-то время жители посёлка остались без света. К счастью, никто не погиб.



— На Луговой оборвало провода и дорога вся усыпана большими ветками, — рассказывает Татьяна Захарченко. — На платной рыбалке на территории завода деревья вывернуло с корнями.