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Помидоры улетели вместе с теплицей: на Ярославскую область обрушился ураган. Фото и видео

На время люди остались без света

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Ураган повалил десятки деревьев

Ураган повалил десятки деревьев

Сильный ураган, который вчера обрушился на Ярославскую область, мощнее всего прошёлся по посёлку Красный Профинтерн. Местные жители сообщают, что повалило много деревьев, в некоторых местах пострадала инфраструктура, а у нескольких домов частично снесло крышу. На какое-то время жители посёлка остались без света. К счастью, никто не погиб.

— На Луговой оборвало провода и дорога вся усыпана большими ветками, — рассказывает Татьяна Захарченко. — На платной рыбалке на территории завода деревья вывернуло с корнями.

Последствия сильного ветра впечатляют местных жителей&nbsp;

Последствия сильного ветра впечатляют местных жителей 

Ветер во время урагана сметал даже крепкие деревья

В некоторых местах оборвало провода

В некоторых местах оборвало провода

— Только свет отключили и всё, — говорит Александр Просковин.

Несколько дорог заблокировано упавшими деревьями

Несколько дорог заблокировано упавшими деревьями

— По дороге лежат сучья и поваленные деревья, выдранные с корнем, — говорит Ольга Борисова. — С проезжей части их удалили. На аллее упали три засохших вяза. Также там есть сломанные большие ветки от сосен. При въезде в поселок надпись «Красный Профинтерн» покорёжена.

При въезде в посёлок непогода искорёжила табличку с названием населенного пункта

При въезде в посёлок непогода искорёжила табличку с названием населенного пункта

Некоторые дачники не смогли спасти будущий урожай, перед стихией они оказались бессильны.

— Помидоры улетели вместе с теплицей, — жалуется Дмитрий Семейкин.

Чудом никто из местных жителей при урагане не пострадал

Чудом никто из местных жителей при урагане не пострадал

В МЧС на запрос портала заявили, что никаких падений деревьев и унесённых ветром остановок зафиксировано не было.

За лето это далеко не первый случай, когда непогода нарушает обыденную жизнь жителей региона. Буквально неделю назад крупный град, гроза и сильный ветер обрушились на Ярославль, затопив город и повалив деревья. Также в июне в один из частных домов Ярославской области влетела молния и полностью уничтожила его.

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