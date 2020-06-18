В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области полностью сгорел частный дом. В социальных сетях появилось видео пожара в деревне Заморино. Там местные жители засняли, как один из домов полыхал со страшной силой. Местные уверены, что всему виной гроза, которая бушевала в этот момент в регионе.
— В дом ударила молния и всё вспыхнуло, — говорят некоторые очевидцы.
Спасатели рассказали подробности, отметив, что пожар был действительно очень серьёзный и тушить его пришлось долго.
— В 18:09 поступило сообщение о возгорании дома, — cообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Строение площадью 160 квадратных метров огонь уничтожил полностью. Ликвидировать пожар удалось через три часа. Из-за чего произошло возгорание пока не установлено. Пострадавших нет.
Видеоролик попал в соцсети. Там многие пользователи резко высказались о снимавших видео, сетуя на то, что в современном мире люди умеют только записывать, прийти моментально на помощь уже никто не в состоянии.
— Я извиняюсь, а лет 20 назад бегали бы с вёдрами воды, помочь бы пытались. Ну и время, ну и люди, — жалуется Анна Небогатова.
— А кто-то вызвал пожарных или все снимать начали? — недоумевает пользователь соцсети под ником Добрый друг.
— Вообще люди молодцы. Зачем тушить? Когда можно все заснять и лайки ждать, — комментирует Эльмира Пивоварова.
Напомним, вчера на Ярославскую область вместе с грозой обрушились ливни. Улицы города моментально затопило, да так, что автомобили, припаркованные во дворах, частично скрылись под водой. Мы собрали для вас самые яркие кадры вчерашнего потопа в одном материале.