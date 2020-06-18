В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области полностью сгорел частный дом. В социальных сетях появилось видео пожара в деревне Заморино. Там местные жители засняли, как один из домов полыхал со страшной силой. Местные уверены, что всему виной гроза, которая бушевала в этот момент в регионе.

— В дом ударила молния и всё вспыхнуло, — говорят некоторые очевидцы.



Спасатели рассказали подробности, отметив, что пожар был действительно очень серьёзный и тушить его пришлось долго.



— В 18:09 поступило сообщение о возгорании дома, — cообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Строение площадью 160 квадратных метров огонь уничтожил полностью. Ликвидировать пожар удалось через три часа. Из-за чего произошло возгорание пока не установлено. Пострадавших нет.

