Мы этим дышим: что происходит на горящей мусорной свалке в Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 7 июля загорелся мусорный полигон. От фотографий с места ЧП было не по себе — уж больно сильно горело. Местные жители начали жаловаться на дым и вонь, доносящиеся до их деревень. Спустя три дня ситуация не сильно улучшилась — едкий дым все еще поднимался со стороны полигона. Мы вели стрим с места происшествия.
Приехав на место, мы сразу увидели задымление. Из-под земли в разных местах, как гейзеры, вырывались столбы дыма. Удивительно, но на полигон мы попали абсолютно беспрепятственно. На входе никого не было, только добродушный пес ради приличия пару раз на нас гавкнул. Спустя пять минут к нам вышел местный работник, спросил, кто мы и зачем приехали. Нужно отметить, что особо никто не суетился из-за дымящихся куч мусора. Все ходили по территории спокойно, словно ничего из ряда вон происходящего нет.
— Мусор загорелся во вторник, огонь и песком засыпали, и водой проливали. Он сейчас не горит, а тлеет. Пожарные сказали, что это самовозгорание из-за жары. Горел один гектар полигона, общая площадь — два гектара. Свалка работает с 2007 года, мусор свозят со всего Гаврилов-Ямского района, — объяснил мужчина.
Вонь от горящего мусора стояла неописуемая. Как только ветер дул на нас, всем телом можно было ощутить жар, как от печи. Оказалось, что до конца потушить пожар не смогли из-за того, что дорогу к очагу размыло дождем, который прошел в начале недели. При нас работники полигона делали новую.
— Скоро сделаем дорогу и к вечеру все потушим, — сказал работник.
И начал раздражаться.
— Уходите, вы нам мешаете и всё врёте. Сняли, что хотели? Вот и уходите, снимайте, вон, из поля, а нам не мешайте.
Так мы и сделали. Забрались через поле на возвышение позади свалки и начали наблюдать. В одном из очагов, откуда бил дым, увидели красные языки пламени. Картина неприятная, а с учетом того, что продуктами горения дышат и будут дышать жители Ярославской области, даже страшная.
Просим считать этот материал официальным обращением в природоохранную прокуратуру Ярославской области.