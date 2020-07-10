Мы этим дышим: что происходит на горящей мусорной свалке в Ярославской области

— Уходите, вы нам мешаете и всё врёте. Сняли, что хотели? Вот и уходите, снимайте, вон, из поля, а нам не мешайте.

Так мы и сделали. Забрались через поле на возвышение позади свалки и начали наблюдать. В одном из очагов, откуда бил дым, увидели красные языки пламени. Картина неприятная, а с учетом того, что продуктами горения дышат и будут дышать жители Ярославской области, даже страшная.