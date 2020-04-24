Сегодня около 11 часов утра в Ярославле случился пожар. Клубы чёрного дыма валили из Заволжского района.

— Такой столб дыма, что страшно представить себе, что там за пожар, — рассказали ярославцы, наблюдавшие за ЧП с Волжской набережной в центре города.

Но, судя по официальным данным, всё было не так серьёзно.