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Клубы чёрного дыма валили из района Нижнего посёлка

Клубы чёрного дыма валили из района Нижнего посёлка

Сегодня около 11 часов утра в Ярославле случился пожар. Клубы чёрного дыма валили из Заволжского района.

— Такой столб дыма, что страшно представить себе, что там за пожар, — рассказали ярославцы, наблюдавшие за ЧП с Волжской набережной в центре города.

Но, судя по официальным данным, всё было не так серьёзно.

— Горел мусорный контейнер на улице Кавказской, — сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев. — Пожар удалось ликвидировать через 20 минут после приезда спасателей. Никто не пострадал, контейнер полностью уничтожило огнем.

Куда гораздо более серьёзный пожар произошёл сегодня ночью в Ростове Великом. Там горел бывший театр, который последние годы считался заброшенным.

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