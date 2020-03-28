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В Ярославской области лоб в лоб столкнулись внедорожник и «Газель»

В Ярославской области лоб в лоб столкнулись внедорожник и «Газель»

Серьезное ДТП произошло 28 марта на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области. В 12 часов 9 минут здесь у деревни Ростилово столкнулись внедорожник «Ленд-Ровер» и грузовая «Газель». От удара у обеих машин искорежило передние части. Проезжавшие мимо водители видели лежащих на дороге окровавленных мужчин.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Ленд-Ровер», двигаясь со стороны Ярославля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Известно, что за рулем внедорожника был 52-летний ярославец. «Газелью» управлял 41-летний житель Данилова. Также в грузовике ехал пассажир — 68-летний мужчина, тоже из Данилова. В результате ДТП оба мужчины из «Газели» получили травмы и были госпитализированы.

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ДТП
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