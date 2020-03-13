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Происшествия

В Ярославле на припаркованную у дома машину рухнул пласт штукатурки: горожане спорят, кто виноват

Автомобиль стоял у самой стены, которую некачественно отремонтировали

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В Ярославле припаркованную у дома машину помяло упавшими кусками штукатурки

В Ярославле припаркованную у дома машину помяло упавшими кусками штукатурки

В Ярославле припаркованную у дома машину повредило кусками оторвавшегося от стены пласта штукатурки. Происшествие случилось в Дзержинском районе. Кусками бетона у автомобиля помяло крышу и бампер. Очевидцы предполагают, что обрушение произошло из-за сильного ветра.

— Там утепляли стену — пеноплекс, а сверху штукатурка. Вот штукатурка и отвалилась. Ну, хоть есть с кого спросить, — пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Ramiz Abylfazov.

У автомобиля повреждены капот и крыша

У автомобиля повреждены капот и крыша

Впрочем, многие пользователи соцсетей винят самого водителя.

— У нас многие ставят под окнами, перед подъездом, потому что так удобно. Но забывают про то, что от дома что-то отвалиться может. Или выкинут что-либо из окна. Также под деревьями многие ставят. Хотя большинству СМС приходят от МЧС, мол, ребята ветер будет. И всем плевать. А потом вот такие посты, — комментирует Андрей Орлов.

Многие считают, что водитель сам виноват

Многие считают, что водитель сам виноват

Радует, что в момент обрушения мимо стены не проходили люди. Иначе история могла бы закончиться трагически.

Хорошо, что штукатурка упала не на людей

Хорошо, что штукатурка упала не на людей

Между тем опасность водителей подстерегает не только сверху, но и снизу. Даже прокуратура не может добиться от мэрии, чтобы она отремонтировала «убитые» дороги.

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происшествияштукатурка упала на машину
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
13 мар 2020 в 12:31

Жалко так слабо покоцало.

Юрий
13 мар 2020 в 12:28

Вина обоюдная

13 мар 2020 в 12:45

На месте авто могли идти люди. Так что, водителю в данной ситуации надо медаль дать, ценой своего имущества отгородил опасный участок и потенциально спас людей.