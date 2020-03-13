В Ярославле на припаркованную у дома машину рухнул пласт штукатурки: горожане спорят, кто виноват

В Ярославле припаркованную у дома машину повредило кусками оторвавшегося от стены пласта штукатурки. Происшествие случилось в Дзержинском районе. Кусками бетона у автомобиля помяло крышу и бампер. Очевидцы предполагают, что обрушение произошло из-за сильного ветра.



— Там утепляли стену — пеноплекс, а сверху штукатурка. Вот штукатурка и отвалилась. Ну, хоть есть с кого спросить, — пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Ramiz Abylfazov.