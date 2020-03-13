В Ярославле на припаркованную у дома машину рухнул пласт штукатурки: горожане спорят, кто виноват

В Ярославле припаркованную у дома машину повредило кусками оторвавшегося от стены пласта штукатурки. Происшествие случилось в Дзержинском районе. Кусками бетона у автомобиля помяло крышу и бампер. Очевидцы предполагают, что обрушение произошло из-за сильного ветра.
— Там утепляли стену — пеноплекс, а сверху штукатурка. Вот штукатурка и отвалилась. Ну, хоть есть с кого спросить, — пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Ramiz Abylfazov.
Впрочем, многие пользователи соцсетей винят самого водителя.
— У нас многие ставят под окнами, перед подъездом, потому что так удобно. Но забывают про то, что от дома что-то отвалиться может. Или выкинут что-либо из окна. Также под деревьями многие ставят. Хотя большинству СМС приходят от МЧС, мол, ребята ветер будет. И всем плевать. А потом вот такие посты, — комментирует Андрей Орлов.
Радует, что в момент обрушения мимо стены не проходили люди. Иначе история могла бы закончиться трагически.
Между тем опасность водителей подстерегает не только сверху, но и снизу. Даже прокуратура не может добиться от мэрии, чтобы она отремонтировала «убитые» дороги.