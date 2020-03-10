Появилось видео столкновения в центре Ярославля маршрутки и автобуса

В Ярославле на кольце возле ресторана «Углич» не смогли разъехаться автобус и маршрутка. ДТП, которое произошло вечером 9 марта, сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что автобус ехал по проспекту Ленина на зелёный, тогда как водитель маршрутки, съезжая с круга от проспекта Ленина на Горвал, не убедился в безопасности манёвра и выскочил наперерез. Водитель автобуса не успел затормозить и въехал в бок маршрутке.

