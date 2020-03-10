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Появилось видео столкновения в центре Ярославля маршрутки и автобуса

В ДТП пострадала пассажирка пазика

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Авария произошла около 19 часов 9 марта

Авария произошла около 19 часов 9 марта

В Ярославле на кольце возле ресторана «Углич» не смогли разъехаться автобус и маршрутка. ДТП, которое произошло вечером 9 марта, сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что автобус ехал по проспекту Ленина на зелёный, тогда как водитель маршрутки, съезжая с круга от проспекта Ленина на Горвал, не убедился в безопасности манёвра и выскочил наперерез. Водитель автобуса не успел затормозить и въехал в бок маршрутке.

Медицинская помощь потребовалась пассажирке пазика.

— Девушка с ушибами и ссадинами доставлена в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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ДТПавтобус
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
10 мар 2020 в 09:36

И снова маршрутка в погоне за рублём! Сколько можно терпеть их выходки, когда будут соблюдать ПДД?

Гость
10 мар 2020 в 09:27

что они там курят , одни не смотрят на дорогу , вторые носятся

Инженер1
10 мар 2020 в 09:22

за руль общественного транспорта нужно допускать водителей, с непрерывным стажем вождения от 10 лет, с проверкой по маркеру CDT. И зарплату им повысить от 100к