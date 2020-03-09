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Происшествия

В центре Ярославля столкнулись пассажирский автобус и маршрутка. Пострадала пассажирка

ДТП произошло на пересечении улицы Угличской и проспекта Ленина

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Из-за ДТП затруднено движение

Из-за ДТП затруднено движение

Около 19 часов на кольце возле ресторана «Углич» столкнулись пассажирский автобус и маршрутка.

— На месте две кареты скорой помощи, — написал Антон Цигулев в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Проезд в сторону Горвала затруднен.

В аварии пострадала девушка — пассажирка автобуса ПАЗ.

— Девушка с ушибами и ссадинами доставлена в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ДТПавтобуспассажирский транспорт
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
9 мар 2020 в 20:26

запретить общественный транспорт ! не гоже гоям ездить по святой землице 😁