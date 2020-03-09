В центре Ярославля столкнулись пассажирский автобус и маршрутка. Пострадала пассажирка

Около 19 часов на кольце возле ресторана «Углич» столкнулись пассажирский автобус и маршрутка.



— На месте две кареты скорой помощи, — написал Антон Цигулев в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Проезд в сторону Горвала затруднен.



В аварии пострадала девушка — пассажирка автобуса ПАЗ.



— Девушка с ушибами и ссадинами доставлена в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

