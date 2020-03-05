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Появилось видео ДТП, в котором погибла депутат

Ярославцы думают, что водитель мог уснуть или отвлечься на телефон

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Погиб водитель&nbsp;«Фольксвагена» и пассажирка&nbsp;

Погиб водитель «Фольксвагена» и пассажирка 

Сегодня, 5 марта, в Даниловском районе Ярославской области погибла депутат Татьяна Полетаева. Трагедия произошла утром, в 10 часов 20 минут, на трассе М-8 в Даниловском районе. Там легковой автомобиль «Фольксваген» въехал в фуру. Удар был настолько сильный, что ни водитель легковушки, ни пассажирка, которой была депутат Татьяна Полетаева, не выжили.

Ярославцы считают, что авария произошла по вине водителя.

— Уснул? — поинтересовался Максим Малкин под постом в группе «Первый Ярославский Автопортал» во «ВКонтакте», где выложили видео.

— Или залип в телефон, — предположил Артем Кувакин.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
5 мар 2020 в 21:52

Вы хоть бы не позорились уже с видео. В 17:35 его размещаете и точно такое же фуфло в 20:00 часов.