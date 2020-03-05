Появилось видео ДТП, в котором погибла депутат

Сегодня, 5 марта, в Даниловском районе Ярославской области погибла депутат Татьяна Полетаева. Трагедия произошла утром, в 10 часов 20 минут, на трассе М-8 в Даниловском районе. Там легковой автомобиль «Фольксваген» въехал в фуру. Удар был настолько сильный, что ни водитель легковушки, ни пассажирка, которой была депутат Татьяна Полетаева, не выжили.
Ярославцы считают, что авария произошла по вине водителя.
— Уснул? — поинтересовался Максим Малкин под постом в группе «Первый Ярославский Автопортал» во «ВКонтакте», где выложили видео.
— Или залип в телефон, — предположил Артем Кувакин.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.