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Ярославль уходит под воду: решено сократить сбросы воды с Рыбинской ГЭС

Специалисты рассказали, что это даст

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В Тверицах потоп

В Тверицах потоп

Рыбинский и Нижегородский гидроузлы переведут на особый режим для стабилизации уровня воды в Волге. Такое решение по инициативе правительства и МЧС Ярославской области 6 февраля приняла межведомственная рабочая группа в Москве. С учетом сложной паводковой обстановки на Рыбинской ГЭМС сбросы снизят с 2500 до 2300 кубометров в секунду, а на Нижегородской ГЭС, наоборот, увеличат с 2500 до 2800 кубометров в секунду.

— Такая синхронизация работы Рыбинского и Нижегородского гидроузлов необходима для предотвращения подъема уровня воды в Волге, а также для размыва возникших ледяных заторов. Это сделает ситуацию управляемой и позволит не допустить подтопления жилого сектора, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Напомним, МЧС сообщило о повышении уровня воды Волге до неблагоприятных отметок. В зону затопления рискуют попасть территории с жилыми домами в Ярославле и Рыбинске.

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потопполоводьеВолгаМЧС
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
6 фев 2020 в 21:22

Да сразу видно что уровень синхронизации находится на уровне табуретки.

СВА
6 фев 2020 в 21:07

"— Такая синхронизация работы Рыбинского и Нижегородского гидроузлов необходима для предотвращения подъема уровня воды в Волге"
То есть ранее работа двух гидроузлов не была синхронизирована?

ваш господин
6 фев 2020 в 20:52

благодаря работе назначенных дефективных менеджеров все будет хорошо. 😁