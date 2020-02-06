Ярославль уходит под воду: решено сократить сбросы воды с Рыбинской ГЭС

Рыбинский и Нижегородский гидроузлы переведут на особый режим для стабилизации уровня воды в Волге. Такое решение по инициативе правительства и МЧС Ярославской области
— Такая синхронизация работы Рыбинского и Нижегородского гидроузлов необходима для предотвращения подъема уровня воды в Волге, а также для размыва возникших ледяных заторов. Это сделает ситуацию управляемой и позволит не допустить подтопления жилого сектора, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.
Напомним, МЧС сообщило о повышении уровня воды Волге до неблагоприятных отметок. В зону затопления рискуют попасть территории с жилыми домами в Ярославле и Рыбинске.