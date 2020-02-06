В Ярославле может затопить 37 жилых домов: в МЧС сообщили о повышении уровня Волги до неблагоприятной отметки

— Люди просят помощи! В садоводстве «Заволжье» вода из Волги подошла к домам. В этом садоводстве около 370 домов, а на зиму остается 4 семьи. Они живут постоянно. Местный житель Владимир Лебедев подает сигнал SOS! Вода за ночь поднялась еще на полметра и уже заливает ступеньки у дома. Я поинтересовалась у него, приезжали ли сотрудники МЧС. Он ответил, что приезжают каждый день, успокаивают, что вода пойдет на спад. Но за ночь только поднялась, и оставшиеся жители переживают за себя и имущество. По словам Владимира, печка просела, фундамент размывает. Из всех жителей эвакуировали одну пожилую женщину, — написала в «Фейсбуке» депутат облдумы Елена Кузнецова.

В МЧС по Ярославской области констатировали, что за 6 февраля уровень воды в Волге в Ярославле поднялся до неблагоприятного уровня — 86,88 метра балтийской системы. В Рыбинске ситуация еще хуже — 88,05 метра. Ведомство сообщило о двух подтопленных домах в поселке Волга, где живет семь человек, в том числе трое детей, и более 330 садовых участках — в товариществах «Мономер», «Заволжье» Ярославского района, «Имени Мичурина» и «Волге» в Ярославле. Также затопило два участка в строящемся коттеджном поселке в деревне Ивановский Перевоз на реке Пахме.



— При достижении опасного уровня воды в Волге — 88 метров балтийской системы — в Ярославле под подтопление попадут 37 жилых домов на Тормозном шоссе с населением 262 человека (в том числе 52 ребенка), а также ярославский судостроительный завод и речной порт. В Рыбинске при повышении уровня воды до 90 метров балтийской системы подтопит четыре дома на улице Пилоставной с населением 143 человека (в том числе 28 детей) и рыбинский речной порт, — прогнозируют в МЧС.

