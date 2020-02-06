Ярославль продолжает топить. Специалисты рассказали, откуда столько воды

В Ярославле затопило гаражный кооператив Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Зимнее половодье в Ярославской области не отступает. Мы уже писали, что под воду ушло больше половины территории дачного поселка «Мономер» в Ярославском районе. И жители жалуются, что вода продолжает прибывать. А сегодня, 6 февраля, в соцсетях появились фото новых подтоплений.

— По ТВ и МЧС утверждают, что ситуация под контролем! На самом же деле вода только прибывает с каждым днём! Гаражный кооператив «Север» почти на половину под водой! Такого не было за все время его существования, — пишут люди в соцсетях и прилагают фото, на которых можно воочию оценить масштаб бедствия.

Люди говорят, что столько воды видят впервые за много лет Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Волга сильно разлилась на Резинотехнике, в Тверицах.

— Такое впервые за 30 лет вижу, чтобы Волга из берегов в Тверицах вышла! — записал видео потопа один из ярославцев.

Жители города сообщают о том, что и в Которосли воды прибавилось.

— На Которосли сегодня утром точно плюсом сантиметров пятьдесят, — написала в группе «Жесть Ярославль» Светлана Гладкова.

Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Специалисты объяснили, что у такого подъема воды две основные причины. Первая — это теплая зима. Из-за того, что земля не промерзла, все осадки она пропускает через себя, и они в итоге стекают в реки. От этого уровень воды сейчас значительно превышает средние значения. Это явление в сочетании с традиционными зимними сбросами воды с Рыбинской ГЭС (за счет которых освобождается место для весеннего многоводья) дает заметное повышение уровня Волги. Во-вторых, из-за того, что на улице то подмораживает, то наступает оттепель, на реках образуются ледяные заторы, когда лед, как плотина, не дает воде нормально утекать. Обычно это происходит в местах, где реки делают поворот. Сейчас особенно заметны такие явления в Ярославском и Некрасовском районах.



Тверицы затопило Фото: Максим Подобедов