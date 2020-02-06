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Ярославль продолжает топить. Специалисты рассказали, откуда столько воды

А в МЧС предложили решение проблемы

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В Ярославле затопило гаражный кооператив

В Ярославле затопило гаражный кооператив

Зимнее половодье в Ярославской области не отступает. Мы уже писали, что под воду ушло больше половины территории дачного поселка «Мономер» в Ярославском районе. И жители жалуются, что вода продолжает прибывать. А сегодня, 6 февраля, в соцсетях появились фото новых подтоплений.

— По ТВ и МЧС утверждают, что ситуация под контролем! На самом же деле вода только прибывает с каждым днём! Гаражный кооператив «Север» почти на половину под водой! Такого не было за все время его существования, — пишут люди в соцсетях и прилагают фото, на которых можно воочию оценить масштаб бедствия.

Люди говорят, что столько воды видят впервые за много лет

Люди говорят, что столько воды видят впервые за много лет

Волга сильно разлилась на Резинотехнике, в Тверицах.

— Такое впервые за 30 лет вижу, чтобы Волга из берегов в Тверицах вышла! — записал видео потопа один из ярославцев.

Жители города сообщают о том, что и в Которосли воды прибавилось.

— На Которосли сегодня утром точно плюсом сантиметров пятьдесят, — написала в группе «Жесть Ярославль» Светлана Гладкова.

Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Специалисты объяснили, что у такого подъема воды две основные причины. Первая — это теплая зима. Из-за того, что земля не промерзла, все осадки она пропускает через себя, и они в итоге стекают в реки. От этого уровень воды сейчас значительно превышает средние значения. Это явление в сочетании с традиционными зимними сбросами воды с Рыбинской ГЭС (за счет которых освобождается место для весеннего многоводья) дает заметное повышение уровня Волги. Во-вторых, из-за того, что на улице то подмораживает, то наступает оттепель, на реках образуются ледяные заторы, когда лед, как плотина, не дает воде нормально утекать. Обычно это происходит в местах, где реки делают поворот. Сейчас особенно заметны такие явления в Ярославском и Некрасовском районах.

Тверицы затопило

Тверицы затопило

В МЧС предложили решение этой проблемы.

— В целях размыва заторных явлений мы предлагаем увеличить сбросы с Нижегородского и уменьшить сбросы с Рыбинского гидроузла, — сказал начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области Олег Бочаров.

Сейчас в Москве идет заседание межведомственной рабочей группы, где этот вопрос как раз рассматривается. Об ее итогах мы сообщим.

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потопполоводье
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 фев 2020 в 14:38

Когда строили на берегу реки не думали? А вот такая природная аномалия. А Если все лето дожди будут и затопит еще больше?
А виноват во всем Путин.

ваш господин
6 фев 2020 в 14:35

это не вода, а новейшая наливная дорога . а все кто думают иначе - раскачивают лодку😁