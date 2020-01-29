«Водитель в шоке»: в АТП рассказали об аварии, в которой автобус насмерть сбил школьницу

Аварию, в которой автобус
— Я выражаю искренние соболезнования семье погибшей девочки. Мы создали комиссию, которая разбирается в причинах аварии, чтобы больше не допускать подобных трагедий. Водитель автобуса временно отстранен от работы, — прокомментировал Алексей Шабашов, генеральный директор Ярославского АТП, которому принадлежит автобус.
По его словам, сам автобус перед рейсом прошел технический осмотр, а водитель медосвидетельствование — он был здоров и трезв. Мужчина работает в АТП с 2005 года, а его водительский стаж составляет более 20 лет.
— Водитель сам в шоке от произошедшего. Не может прийти в себя, глаза постоянно на мокром месте. У него самого дети есть, он очень переживает, — добавил Шабашов.
Напомним, трагедия произошла вечером 28 января на улице Крестовой в Рыбинске. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. На водителя автобуса завели уголовное дело.