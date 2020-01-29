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Происшествия

«Водитель в шоке»: в АТП рассказали об аварии, в которой автобус насмерть сбил школьницу

Трагедия произошла в Рыбинске Ярославской области

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Автобус сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Автобус сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Аварию, в которой автобус № 114 в Рыбинске сбил двух школьниц, сейчас активно обсуждают в соцсетях. Одна из девочек получила тяжелые травмы и скончалась в реанимации городской больницы. Очевидцы пишут, что автобус ехал на большой скорости. Основной удар пришелся именно на погибшую школьницу, ее подруга пострадала незначительно.

— Я выражаю искренние соболезнования семье погибшей девочки. Мы создали комиссию, которая разбирается в причинах аварии, чтобы больше не допускать подобных трагедий. Водитель автобуса временно отстранен от работы, — прокомментировал Алексей Шабашов, генеральный директор Ярославского АТП, которому принадлежит автобус.

По его словам, сам автобус перед рейсом прошел технический осмотр, а водитель медосвидетельствование — он был здоров и трезв. Мужчина работает в АТП с 2005 года, а его водительский стаж составляет более 20 лет.

— Водитель сам в шоке от произошедшего. Не может прийти в себя, глаза постоянно на мокром месте. У него самого дети есть, он очень переживает, — добавил Шабашов.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 января на улице Крестовой в Рыбинске. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. На водителя автобуса завели уголовное дело.

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ДТП с автобусомРыбинскпогибла девочка
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
29 янв 2020 в 16:25

Ответственность водителя никто не оспаривает, но и переходить дорогу надо аккуратнее, посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности перехода! А не с разбега. Берегите свою жизнь! Объясните своим детям, что дорога не прощает невежества!

Гость
29 янв 2020 в 15:24

Переход освещён, зебра видна, знаки видны, людей тоже на переходе трудно не заметить. Как надо было ехать, что сбил двух человек? Причём, ехал не на Ламборгини и не на Феррари! Создали комиссию (а раньше, где были), водитель в шоке у него дети. Да, наверное, никто не застрахован, но когда он ехал на этом автобусе и думал бы чаще о детях - своих и чужих! Пусть ещё подумает о шоке, какой испытывают родители погибшего ребёнка.