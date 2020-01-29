«Водитель в шоке»: в АТП рассказали об аварии, в которой автобус насмерть сбил школьницу

— Я выражаю искренние соболезнования семье погибшей девочки. Мы создали комиссию, которая разбирается в причинах аварии, чтобы больше не допускать подобных трагедий. Водитель автобуса временно отстранен от работы, — прокомментировал Алексей Шабашов, генеральный директор Ярославского АТП, которому принадлежит автобус.

Аварию, в которой автобус № 114 в Рыбинске сбил двух школьниц, сейчас активно обсуждают в соцсетях. Одна из девочек получила тяжелые травмы и скончалась в реанимации городской больницы. Очевидцы пишут, что автобус ехал на большой скорости. Основной удар пришелся именно на погибшую школьницу, ее подруга пострадала незначительно.

По его словам, сам автобус перед рейсом прошел технический осмотр, а водитель медосвидетельствование — он был здоров и трезв. Мужчина работает в АТП с 2005 года, а его водительский стаж составляет более 20 лет.



— Водитель сам в шоке от произошедшего. Не может прийти в себя, глаза постоянно на мокром месте. У него самого дети есть, он очень переживает, — добавил Шабашов.



Напомним, трагедия произошла вечером 28 января на улице Крестовой в Рыбинске. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. На водителя автобуса завели уголовное дело.

