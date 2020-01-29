Автобус сбил двух школьниц в Рыбинске на переходе

В Рыбинске вчера, 28 января, в 16:35 произошла авария. Автобус «Маз» ехал по улице Крестовой, а в это время две школьницы 14 и 13 лет переходили дорогу по пешеходному переходу, однако светофора на этом переходе нет. Неизвестно, почему 58-летний водитель не остановился перед «зеброй». Две девочки оказались под колесами автобуса.



На место аварии приехали медики, полиция. Девочек отвезли в больницу.



— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

