«Людей снимали на видео, пока они горели»: расследовать смертельное ДТП будет спецотдел полиции

Вчера вечером в Ярославле, в районе НПЗ, столкнулись два автомобиля — Mitsubishi и Toyota. От удара они загорелись. В пожаре погибли два человека — 67-летний мужчина и 65-летняя женщина (они находились в Mitsubishi, в которую сзади врезалась вторая машина). Оба из Гаврилов-Ямского района.
Водитель машины Toyota — в больнице, пассажир этого авто лечится дома.
— Специализированным отделением следственной части СУ УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями в отношении водителя автомобиля «Тойота» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в ярославской полиции.
Если вину водителя докажут, ему грозит срок до семи лет.
А в соцсетях обсуждают случившееся. Точнее, поведение очевидцев.
— Я тоже тушил, но никак не мог помочь тому человеку, что горел, — сокрушается ярославец Илья Чернышов.
Другие же возмущаются, что вокруг собралось много зевак.
— Я ехала с ребенком мимо этого пылающего дьявольского костра. Мне страшно, ребенку страшно, нам бы проехать побыстрее и не видеть всего этого. Так нет же, водители прямо на дороге поснимать на телефончики останавливаются, — опубликовали пост гнева в паблике «Подслушано в Ярославле».