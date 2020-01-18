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«Людей снимали на видео, пока они горели»: расследовать смертельное ДТП будет спецотдел полиции

В страшной аварии в Ярославле погибли два человека

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От машин почти ничего не осталось

От машин почти ничего не осталось

Вчера вечером в Ярославле, в районе НПЗ, столкнулись два автомобиля — Mitsubishi и Toyota. От удара они загорелись. В пожаре погибли два человека — 67-летний мужчина и 65-летняя женщина (они находились в Mitsubishi, в которую сзади врезалась вторая машина). Оба из Гаврилов-Ямского района. 
Водитель машины Toyota — в больнице, пассажир этого авто лечится дома. 

— Специализированным отделением следственной части СУ УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями в отношении водителя автомобиля «Тойота» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в ярославской полиции.

Если вину водителя докажут, ему грозит срок до семи лет. 

А в соцсетях обсуждают случившееся. Точнее, поведение очевидцев.

— Я тоже тушил, но никак не мог помочь тому человеку, что горел, — сокрушается ярославец Илья Чернышов. 

Другие же возмущаются, что вокруг собралось много зевак.

— Я ехала с ребенком мимо этого пылающего дьявольского костра. Мне страшно, ребенку страшно, нам бы проехать побыстрее и не видеть всего этого. Так нет же, водители прямо на дороге поснимать на телефончики останавливаются, — опубликовали пост гнева в паблике «Подслушано в Ярославле».

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (3)

Александр
18 янв 2020 в 16:05

В Германии за съемку зеваками ДТП наказывают штрафом или больше (точно не помню). Говорили об этом в передаче "Мир наизнанку".

Василий
18 янв 2020 в 14:52

Печально, что сейчас время безразличных, ведь любой может нуждаться в экстренной помощи. Там ведь куча машин. Если бы большая часть остановилась сразу и водители воспользовались своими огнетушителями, людей можно было бы спасти.

ваш господин
18 янв 2020 в 14:30

надо всех арестовать и заштрафовать повсякому