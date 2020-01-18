«Людей снимали на видео, пока они горели»: расследовать смертельное ДТП будет спецотдел полиции

Вчера вечером в Ярославле, в районе НПЗ, столкнулись два автомобиля — Mitsubishi и Toyota. От удара они загорелись. В пожаре погибли два человека — 67-летний мужчина и 65-летняя женщина (они находились в Mitsubishi, в которую сзади врезалась вторая машина). Оба из Гаврилов-Ямского района.

Водитель машины Toyota — в больнице, пассажир этого авто лечится дома.

— Специализированным отделением следственной части СУ УМВД России по Ярославской области по расследованию ДТП с тяжкими последствиями в отношении водителя автомобиля «Тойота» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в ярославской полиции.