12 января воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.26
eur 68.05
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.26
eur 68.05

Все новости

Все новости
Происшествия

Скандальный автобус Ярославль — Рыбинск попал в ДТП и скрылся: пострадавшие ищут свидетелей

А предыдущую компанию с маршрута № 500 власти выгнали за нарушения

637
4 Обсудить

Поделиться

Автобус «протёр» бок легковушке и уехал

Автобус «протёр» бок легковушке и уехал

В Ярославле хозяйка серой «Шкоды» ищет свидетелей ДТП с автобусом. По словам девушки, автобус № 500 устроил ДТП и скрылся. 

— Я ехала вдоль проспекта Ленина по левой полосе, автобус ехал по правой полосе на большой скорости и задел мне правое переднее крыло и бампер. Уехал в направлении Ярославля-Главного, не останавливаясь, — рассказывает хозяйка пострадавшей машины Наталья Мосина. — Я вызвала ДПС, и они зафиксировали информацию. Уже днём мы нашли этот автобус, сфотографировали повреждения и номер автобуса. Водитель не признаёт, что было ДТП. 

У легковушки неприятные повреждения — треснул бампер, серьёзная вмятина на правом крыле. У большого автобуса — только свезло грязь с бока, едва заметные царапины. 

Повреждения сильные

Повреждения сильные

— Если не докажут вину водителя, я буду оплачивать ремонт сама. Очень обидно, они гоняют, и всё сходит с рук, — сокрушается девушка. 

Авария произошла около дома № 48 по проспекту Ленина 11 января около 08:20 часов. 

Скандал с пригородными перевозками именно по этому маршруту разгорелся с 1 января, когда на линии вышли не привычные автобусы местных перевозчиков, а мини-автобусы московской фирмы. Количество мест в салонах стало меньше, возникли вопросы к безопасности во время поездки. После возникших на вокзалах очередей власти сообщили о дополнительных автобусах на линии. Но и после этого продолжают сыпаться жалобы. Вчера ситуация обострилась до такой степени, что люди попросту не смогли уехать из Рыбинска ни в Ярославль, ни в другие города области.

Если вы стали свидетелем ДТП, расскажите об этом на 76@rugion.ru или во «Вконтакте».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с автобусом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

12 янв 2020 в 14:42

"Очень обидно, они гоняют, и всё сходит с рук, — сокрушается девушка."
А потому что нужно жаловаться на их манёвры, а не молчать думая что про тебя напишут ты стукач.
У нас же многим не нравится езда некоторых, иногда зафиксированное нарушение только в соц сеть выложат и всё для обсуждения.
А знал бы что наказать могут поспокойней бы себя вёл...

Гость
12 янв 2020 в 14:13

Помимо того, что из-за маленьких автобусов страдают пассажиры, их большее количество статистически увеличивает вероятность ДТП и пробок на дорогах.
Не хотели как лучше, поэтому сделали как всегда!

Фото пользователя
12 янв 2020 в 14:00

Шкода — не машина, можно не останавливаться.