Скандальный автобус Ярославль — Рыбинск попал в ДТП и скрылся: пострадавшие ищут свидетелей

— Я ехала вдоль проспекта Ленина по левой полосе, автобус ехал по правой полосе на большой скорости и задел мне правое переднее крыло и бампер. Уехал в направлении Ярославля-Главного, не останавливаясь, — рассказывает хозяйка пострадавшей машины Наталья Мосина. — Я вызвала ДПС, и они зафиксировали информацию. Уже днём мы нашли этот автобус, сфотографировали повреждения и номер автобуса. Водитель не признаёт, что было ДТП.

У легковушки неприятные повреждения — треснул бампер, серьёзная вмятина на правом крыле. У большого автобуса — только свезло грязь с бока, едва заметные царапины.

— Если не докажут вину водителя, я буду оплачивать ремонт сама. Очень обидно, они гоняют, и всё сходит с рук, — сокрушается девушка.

Авария произошла около дома № 48 по проспекту Ленина 11 января около 08:20 часов.

Скандал с пригородными перевозками именно по этому маршруту разгорелся с 1 января, когда на линии вышли не привычные автобусы местных перевозчиков, а мини-автобусы московской фирмы. Количество мест в салонах стало меньше, возникли вопросы к безопасности во время поездки. После возникших на вокзалах очередей власти сообщили о дополнительных автобусах на линии. Но и после этого продолжают сыпаться жалобы. Вчера ситуация обострилась до такой степени, что люди попросту не смогли уехать из Рыбинска ни в Ярославль, ни в другие города области.

