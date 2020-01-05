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Названа причина разворота в небе самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Ярославль

Происшествие прокомментировали в департаменте транспорта Ярославской области

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Самолет из Питера в Ярославль 3 января прилетел с задержкой

Самолет из Питера в Ярославль 3 января прилетел с задержкой

В департаменте транспорта Ярославской области рассказали, что стало причиной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Ярославль 3 января. Напомним, самолет из Северной столицы на полпути развернули в воздухе и вернули обратно. Только через некоторое время он снова вылетел в ярославский аэропорт Туношна, задержавшись на два с половиной часа.

— Рейс регулярного расписания Санкт-Петербург — Ярославль S7 6005 был выполнен с задержкой. Причиной послужили погодные условия, непрекращающийся снег с дождем и обледенение взлетно-посадочной полосы. Службами аэропорта были предприняты все меры по удалению обледенения и обработке реагентом взлетно-посадочной полосы. Аэропорт работал в штатном режиме. Командиром воздушного судна было принято решение не дожидаться завершения работ по удалению наледи и вернуться в аэропорт Пулково. Рейс по маршруту Санкт-Петербург — Ярославль — Санкт-Петербург был выполнен с задержкой в 2,5 часа, — пояснили в департаменте транспорта.

О том, что причиной ЧП стал лед на посадочной полосе, говорили и пассажиры самолета.

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аэропорт Туношназадержка рейса
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гогость
5 янв 2020 в 21:21

Службы аэропорта надеялись само растает ,ан нет не успело...

Гость
5 янв 2020 в 21:06

И тут то в лужу сели, аэропорт не могли почистить, а че говорить про город