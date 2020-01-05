Самолёт с пассажирами, летевший из Санкт-Петербурга в Ярославль, развернули обратно: что случилось

В ярославский аэропорт Туношна самолет из Питера прилетел на два с половиной часа позже

Необычное ЧП произошло 3 января. Самолет, летевший из питерского аэропорта Пулково в Ярославль, на полпути развернули обратно. Из Северной столицы борт вылетел по расписанию — в 07:35. Приземлиться в Ярославле он должен был в 09:05. Но вместо этого примерно над Череповцом он взял обратный курс. Потом самолет вылетел в Туношну повторно, задержавшись примерно на два с половиной часа.



В самом ярославском аэропорту прямо о происшествии не сообщают.



— 3 января другая смена работала. Я могу сказать только, что самолет сначала летит к нам из Санкт-Петербурга. А потом он возвращается из Ярославля обратно в Питер. Так вот от нас он вылетел с задержкой примерно на два часа, — сказали в справочной Туношны.

