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Самолёт с пассажирами, летевший из Санкт-Петербурга в Ярославль, развернули обратно: что случилось

Информацией поделились сотрудники Туношны и пассажиры рейса

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В ярославский аэропорт Туношна самолет из Питера прилетел на два с половиной часа позже

В ярославский аэропорт Туношна самолет из Питера прилетел на два с половиной часа позже

Необычное ЧП произошло 3 января. Самолет, летевший из питерского аэропорта Пулково в Ярославль, на полпути развернули обратно. Из Северной столицы борт вылетел по расписанию — в 07:35. Приземлиться в Ярославле он должен был в 09:05. Но вместо этого примерно над Череповцом он взял обратный курс. Потом самолет вылетел в Туношну повторно, задержавшись примерно на два с половиной часа.

В самом ярославском аэропорту прямо о происшествии не сообщают.

— 3 января другая смена работала. Я могу сказать только, что самолет сначала летит к нам из Санкт-Петербурга. А потом он возвращается из Ярославля обратно в Питер. Так вот от нас он вылетел с задержкой примерно на два часа, — сказали в справочной Туношны.

О причинах задержки в аэропорту не говорят. А вот у ярославцев есть версия.

— Отец возвращался из Питера. Почти долетели, вернули борт в Питер, там заправились, из самолета никого не выпускали. Здесь приземлились в 11:25. Полоса не готова была, лед, — пишут на «Ярпортале».

Чуть позже эту версию подтвердили и в департаменте транспорта Ярославской области.

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самолетаэропорт Туношна
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КОММЕНТАРИИ (3)

Ёхан
5 янв 2020 в 20:53

А потому что летают бразильские самолеты, как так? Наша родная С7 послала, извините, подальше наш Суперсупер джет. как так-то??? Вроде раньше у нас у нас были лучшие самолеты. а у них футболисты... А теперь у них лучшие самолеты, футболисты хорошие, а у нас-суперджет и дзюбадундук

Гогость
5 янв 2020 в 20:33

Работников аэропорта туношна давно пора разогнать , ужасная организация всего, работать не хотят. А то ещё международные рейсы хотят запустить...

Гость
5 янв 2020 в 19:48

Летал в 90-е налетался !!!!на всю жизнь .лучше у нас . Есть все море тоже есть ( разные моря) . Ну ангела хранителя вам под крылом . Даже ( за миллион ) ваше понимание но я не полечу . Жизнь дороже .