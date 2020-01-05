Не смог спастись: в Ярославской области при пожаре погиб мужчина

Пожар вспыхнул в Даниловском районе в ночь на 5 января

В Ярославской области при пожаре погиб мужчина. Происшествие случилось 4 января в деревне Родионцево Даниловского района.



— Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 34 минуты. Ликвидировать ЧП удалось к 23 часам 45 минутам, — сообщили в МЧС по Ярославской области.



Известно, что огонь полностью уничтожил деревянный дом. Внутри в это время находился 57-летний хозяин жилища. Видимо, когда начался пожар, мужчина спал. Спастись он не смог.



- По факту произошедшего Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - добавили в СУ СКР по Ярославской области.

