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Не смог спастись: в Ярославской области при пожаре погиб мужчина

Происшествие случилось в Даниловском районе

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Пожар вспыхнул в Даниловском районе в ночь на 5 января

Пожар вспыхнул в Даниловском районе в ночь на 5 января

В Ярославской области при пожаре погиб мужчина. Происшествие случилось 4 января в деревне Родионцево Даниловского района.

— Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 34 минуты. Ликвидировать ЧП удалось к 23 часам 45 минутам, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Известно, что огонь полностью уничтожил деревянный дом. Внутри в это время находился 57-летний хозяин жилища. Видимо, когда начался пожар, мужчина спал. Спастись он не смог. 

- По факту произошедшего Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, - добавили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, в Данилове в новогоднюю ночь произошла настоящая бойня. Местный таксист убил свою жену и ее друга, а потом застрелился сам.

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