«Он избивал её, но бежать ей было некуда». В Данилове муж застрелил молодую жену: как жила семья

Две девочки — полутора и трёх лет — остались без мамы и папы

Стали известны новые подробности кровавой расправы в Данилове, где 54-летний муж застрелил 22-летнюю жену и 34-летнего соперника, застукав их вдвоем дома. Выяснилось, что домашнему насилию молодая жена и мама двух малышей подвергалась не раз. Ревнив был супруг.

— Вова распускал руки, один раз налетел на неё с ножом. Но идти ей было некуда. Как мы понимаем, она собиралась выгнать его. Когда после убийства пришли в дом, увидели, что у дверей стоит сумка с его вещами, — рассказала подруга погибшей девушки.