«Он избивал её, но бежать ей было некуда». В Данилове муж застрелил молодую жену: как жила семья

Стали известны новые подробности кровавой расправы в Данилове, где 54-летний муж застрелил 22-летнюю жену и 34-летнего соперника, застукав их вдвоем дома. Выяснилось, что домашнему насилию молодая жена и мама двух малышей подвергалась не раз. Ревнив был супруг.
— Вова распускал руки, один раз налетел на неё с ножом. Но идти ей было некуда. Как мы понимаем, она собиралась выгнать его. Когда после убийства пришли в дом, увидели, что у дверей стоит сумка с его вещами, — рассказала подруга погибшей девушки.
Сейчас дети находятся у родственников, малыши (детям 1,5 и 3 года) не поняли, что произошло — девочек в момент расправы закрыли в другой комнате.
Всё случилось 1 января днем. Муж вернулся со смены (он работает таксистом) и застал дома жену с другим мужчиной. Съездил за охотничьим ружьём, вернулся, застрелил обоих, а потом убил себя.