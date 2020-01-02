2 января четверг
СЕЙЧАС +2°С
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС +2°С
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Криминал Застрелили маму 2 детей Эксклюзив

«Он избивал её, но бежать ей было некуда». В Данилове муж застрелил молодую жену: как жила семья

Подробности кровавой драмы в Ярославской области

2 635
1 Обсудить

Поделиться

Две девочки — полутора и трёх лет — остались без мамы и папы

Две девочки — полутора и трёх лет — остались без мамы и папы

Стали известны новые подробности кровавой расправы в Данилове, где 54-летний муж застрелил 22-летнюю жену и 34-летнего соперника, застукав их вдвоем дома. Выяснилось, что домашнему насилию молодая жена и мама двух малышей подвергалась не раз. Ревнив был супруг.

— Вова распускал руки, один раз налетел на неё с ножом. Но идти ей было некуда. Как мы понимаем, она собиралась выгнать его. Когда после убийства пришли в дом, увидели, что у дверей стоит сумка с его вещами, — рассказала подруга погибшей девушки.

Сейчас дети находятся у родственников, малыши (детям 1,5 и 3 года) не поняли, что произошло — девочек в момент расправы закрыли в другой комнате. 

Всё случилось 1 января днем. Муж вернулся со смены (он работает таксистом) и застал дома жену с другим мужчиной. Съездил за охотничьим ружьём, вернулся, застрелил обоих, а потом убил себя

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

застрелил женуДанилов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Анатолий
2 янв 2020 в 17:27

О какой ревности разговор. Приходит муж ,а жена с другим. Ревность?!