В ДТП на трассе пострадали 7 человек: первые подробности от ГИБДД

В Череповецком районе Вологодской области произошло ночное ДТП, в котором пострадали люди. Сотрудники ГИБДД сообщили основную версию произошедшего.



— По предварительным данным, 41-летняя жительница Ярославля на «Хендай» не справилась с управлением на заснеженной дороге, — рассказали в Госавтоинспекции. — Её занесло, и она врезалась в «Хонду» под управлением 39-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.



Известно, что в результате ДТП травмы получили 7 человек: водитель автомобиля «Хендай» и два её пассажира — 7-летний мальчик и 39-летний мужчина направлены на амбулаторное лечение; а также водитель автомобиля «Хонда» и пассажир, 35-летняя женщина, с травмами доставлены в череповецкую больницу, а детей из этой машины увезли в детскую горбольницу.

