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В ДТП на трассе пострадали 7 человек: первые подробности от ГИБДД

Специалисты Госавтоинспекции считают, что аварию спровоцировала автомобилист из Ярославля

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Авария произошла в Череповецком районе Вологодской области

Авария произошла в Череповецком районе Вологодской области

В Череповецком районе Вологодской области произошло ночное ДТП, в котором пострадали люди. Сотрудники ГИБДД сообщили основную версию произошедшего.

— По предварительным данным, 41-летняя жительница Ярославля на «Хендай» не справилась с управлением на заснеженной дороге, — рассказали в Госавтоинспекции. — Её занесло, и она врезалась в «Хонду» под управлением 39-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

Известно, что в результате ДТП травмы получили 7 человек: водитель автомобиля «Хендай» и два её пассажира — 7-летний мальчик и 39-летний мужчина направлены на амбулаторное лечение; а также водитель автомобиля «Хонда» и пассажир, 35-летняя женщина, с травмами доставлены в череповецкую больницу, а детей из этой машины увезли в детскую горбольницу.

Ещё одно ДТП произошло в Ярославском районе. Там погиб мужчина.

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происшествияДТПВологда
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