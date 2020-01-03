Улетел в сосны и перевернулся на крышу: под Ярославлем в ДТП насмерть разбился молодой человек

Трагедией закончились новогодние покатушки на внедорожнике в районе Прусовских карьеров для весёлой компании из Ярославля. Вчера около 23 часов «Ленд-Ровер» улетел в сосны и перевернулся на крышу. Водитель получил травмы, пассажир погиб.



— Для ликвидации последствий ДТП привлекали наших специалистов и технику, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



По предварительным данным, отдыхающие могли быть в нетрезвом состоянии и решили погонять на скорости по сложной трассе в бору между сосен.

