3 января пятница
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия

Улетел в сосны и перевернулся на крышу: под Ярославлем в ДТП насмерть разбился молодой человек

Что известно на данный момент о трагедии

3 766
2 Обсудить

Поделиться

ДТП произошло в Ярославском районе около Прусовских карьеров

ДТП произошло в Ярославском районе около Прусовских карьеров

Трагедией закончились новогодние покатушки на внедорожнике в районе Прусовских карьеров для весёлой компании из Ярославля. Вчера около 23 часов «Ленд-Ровер» улетел в сосны и перевернулся на крышу. Водитель получил травмы, пассажир погиб.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекали наших специалистов и технику, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

По предварительным данным, отдыхающие могли быть в нетрезвом состоянии и решили погонять на скорости по сложной трассе в бору между сосен.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

происшествияДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

коля
3 янв 2020 в 13:09

У него был билет в одну сторону !!!!!!!!!!!!!