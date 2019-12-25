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«Этот день изменил нашу жизнь»: после выезда на природу ярославца полностью парализовало ниже плеч

Жена Игоря Изотова просит помощи — семья еле выживает

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Семейную идиллию разрушил неосторожный прыжок в карьер

Семейную идиллию разрушил неосторожный прыжок в карьер

27 июля свой день рождения Игорь Изотов решил отметить с семьёй и друзьями. Мужчине исполнился 31 год. Решили выбраться на природу, но так, чтобы недалеко от дома, и отправились на карьеры за «Альтаиром».

— Тот день изменил всю нашу жизнь, — рассказала жена Игоря Ирина Изотова. — Мы раньше бывали на этих карьерах, но обычно уходили дальше, а тут, поскольку были с детьми, решили не уходить далеко.

Отметить день рождения не успели — Игорь решил искупаться и прыгнул в воду. Неудачно. Мужчина ударился об бетонную плиту и сломал шейный отдел позвоночника. В воде сразу отказали ноги, а по дороге в больницу в машине скорой Игорь уже не мог пошевелить и руками.

— Шансов на то, что Игорь выживет, врачи не давали, но он выжил, — говорит Ирина. — После операции находился месяц в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, от этого развилась двухсторонняя пневмония. И снова нам говорили готовиться к летальному исходу, но и это мы пережили. Через время пневмония начала поддаваться лечению, убрали трахеостому, Игорь заново научился дышать без неё. В руках появились движения — может с посторонней помощью приподнять руки и согнуть в локтях, но кисти неподвижны. Ниже груди чувствительности нет.

Игорь заново учился дышать, сейчас может с посторонней помощью приподнимать руки

Игорь заново учился дышать, сейчас может с посторонней помощью приподнимать руки

Сейчас, по словам жены, Игорю срочно нужно начать реабилитацию.

— В Ярославле ему помочь ничем не могут, для наших реабилитационных центров он считается тяжелым, — рассказала Ирина. — Нас готовы принять в реабилитационном центре в Москве. Курс реабилитации — 21 день, стоимость одного курса — 325 500 рублей.

Эта сумма оказалась непосильной для женщины, оставшейся с дочерью и без трудоспособного мужа. Ира обращалась в несколько фондов, но получила отказ.

— Теперь приходится просить помощи у незнакомых людей, — говорит женщина.

В похожей ситуации оказался 27-летний житель Углича Денис Семёнов. Мужчина попал в жуткое ДТП и вместо свадьбы 19 дней он пролежал в коме. Последствия аварии — закрытый перелом трёх позвонков шейного отдела и ушиб спинного мозга. Сейчас Денис находится в московском госпитале имени Бурденко, куда его перевезли буквально в разобранном виде. Девушка Дениса регулярно пишет посты о его состоянии. Сейчас парень идёт на поправку.

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карьерыперелом
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КОММЕНТАРИИ (29)

хуанхэ
25 дек 2019 в 17:14

Ещё раз убеждаюсь как озлоблено общество.Это конец всему.

Гость
25 дек 2019 в 16:53

А помощь куда направлять- не указали

Гость
25 дек 2019 в 16:49

Люди, опомнитесь! Какие вы злые! Не хотите помочь, не надо, никто не заставляет! Только не пишите эти злые коменты. Выздоровления этому человеку! А жене и близким терпения и сил!