«Этот день изменил нашу жизнь»: после выезда на природу ярославца полностью парализовало ниже плеч

27 июля свой день рождения Игорь Изотов решил отметить с семьёй и друзьями. Мужчине исполнился 31 год. Решили выбраться на природу, но так, чтобы недалеко от дома, и отправились на карьеры за «Альтаиром».



— Тот день изменил всю нашу жизнь, — рассказала жена Игоря Ирина Изотова. — Мы раньше бывали на этих карьерах, но обычно уходили дальше, а тут, поскольку были с детьми, решили не уходить далеко.



Отметить день рождения не успели — Игорь решил искупаться и прыгнул в воду. Неудачно. Мужчина ударился об бетонную плиту и сломал шейный отдел позвоночника. В воде сразу отказали ноги, а по дороге в больницу в машине скорой Игорь уже не мог пошевелить и руками.

