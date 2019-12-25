«Этот день изменил нашу жизнь»: после выезда на природу ярославца полностью парализовало ниже плеч

27 июля свой день рождения Игорь Изотов решил отметить с семьёй и друзьями. Мужчине исполнился 31 год. Решили выбраться на природу, но так, чтобы недалеко от дома, и отправились на карьеры за «Альтаиром».
— Тот день изменил всю нашу жизнь, — рассказала жена Игоря Ирина Изотова. — Мы раньше бывали на этих карьерах, но обычно уходили дальше, а тут, поскольку были с детьми, решили не уходить далеко.
Отметить день рождения не успели — Игорь решил искупаться и прыгнул в воду. Неудачно. Мужчина ударился об бетонную плиту и сломал шейный отдел позвоночника. В воде сразу отказали ноги, а по дороге в больницу в машине скорой Игорь уже не мог пошевелить и руками.
— Шансов на то, что Игорь выживет, врачи не давали, но он выжил, — говорит Ирина. — После операции находился месяц в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, от этого развилась двухсторонняя пневмония. И снова нам говорили готовиться к летальному исходу, но и это мы пережили. Через время пневмония начала поддаваться лечению, убрали трахеостому, Игорь заново научился дышать без неё. В руках появились движения — может с посторонней помощью приподнять руки и согнуть в локтях, но кисти неподвижны. Ниже груди чувствительности нет.
Сейчас, по словам жены, Игорю срочно нужно начать реабилитацию.
— В Ярославле ему помочь ничем не могут, для наших реабилитационных центров он считается тяжелым, — рассказала Ирина. — Нас готовы принять в реабилитационном центре в Москве. Курс реабилитации — 21 день, стоимость одного курса —
Эта сумма оказалась непосильной для женщины, оставшейся с дочерью и без трудоспособного мужа. Ира обращалась в несколько фондов, но получила отказ.
— Теперь приходится просить помощи у незнакомых людей, — говорит женщина.
В похожей ситуации оказался 27-летний житель Углича Денис Семёнов. Мужчина попал в жуткое ДТП и вместо свадьбы 19 дней он пролежал в коме. Последствия аварии — закрытый перелом трёх позвонков шейного отдела и ушиб спинного мозга. Сейчас Денис находится в московском госпитале имени Бурденко, куда его перевезли буквально в разобранном виде. Девушка Дениса регулярно пишет посты о его состоянии. Сейчас парень идёт на поправку.