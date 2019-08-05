«Поступил в разобранном виде»: попавшего в ДТП парня из Углича перевезли в московский госпиталь

27-летнего Дениса Семёнова из Углича госпитализировали в Москву. Напомним, молодой человек попал в серьёзное ДТП. 30 июня его автомобиль несколько раз перевернулся и вылетел на обочину. От многочисленных травм Денис тут же впал в кому. А когда очнулся, то услышал свой диагноз — перелом трёх шейных позвонков и ушиб спинного мозга. Самое страшное, что парень может пошевелить лишь головой. Остальные части тела парализовало.



На протяжении месяца состояние Дениса не улучшалось. Всё время сохранялась 40-градусная температура, развивалась двухсторонняя пневмония. Жить без аппарата искусственной вентиляции лёгких парень не может. Родным Дениса казалось, что ярославские врачи даже не пытались помочь умирающему пациенту. Было решено открыть сбор средств, чтобы перевести Дениса из угличской ЦРБ в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. На одну лишь госпитализацию семья потратила один миллион рублей.

