«Поступил в разобранном виде»: попавшего в ДТП парня из Углича перевезли в московский госпиталь

2 августа Дениса увезли в столичный госпиталь
Фото: Анастасия Дробышева
27-летнего Дениса Семёнова из Углича госпитализировали в Москву. Напомним, молодой человек попал в серьёзное ДТП. 30 июня его автомобиль несколько раз перевернулся и вылетел на обочину. От многочисленных травм Денис тут же впал в кому. А когда очнулся, то услышал свой диагноз — перелом трёх шейных позвонков и ушиб спинного мозга. Самое страшное, что парень может пошевелить лишь головой. Остальные части тела парализовало.
На протяжении месяца состояние Дениса не улучшалось. Всё время сохранялась 40-градусная температура, развивалась двухсторонняя пневмония. Жить без аппарата искусственной вентиляции лёгких парень не может. Родным Дениса казалось, что ярославские врачи даже не пытались помочь умирающему пациенту. Было решено открыть сбор средств, чтобы перевести Дениса из угличской ЦРБ в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. На одну лишь госпитализацию семья потратила один миллион рублей.
— За это время состояние его стабилизировалось, но он все так же находится на ИВЛ. Если сравнить с тем состоянием, в каком он поступил, то сейчас на порядок лучше, — рассказывает девушка Дениса Анастасия Дробышева. — Врач сказал, что поступил он к ним буквально в разобранном виде. Денис сказал, что ему самому стало полегче, что в этой больнице к нему постоянно подходят, переворачивают, мажут, делают упражнения, массажи. Без внимания его не оставляют. Он наконец-то поспал за долгое время. Хоть немножко, но что-то у нас меняется. За Дениса взялись всеми руками и начали лечить высококвалифицированные врачи. Остается ждать точных ответов после обследования. Тогда узнаем, что точно нужно будет дальше и какая сумма нам будет нужна.
Если вы хотите помочь Денису Семёнову вновь встать на ноги, свяжитесь с его девушкой Анастасией Дробышевой.
Полную историю Дениса Семёнова вы можете прочитать здесь.