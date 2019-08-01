«Вместо свадьбы — кома»: родственники попавшего в ДТП парня просят помощи у ярославцев

Это лето стало настоящим испытанием для 27-летнего Дениса Семёнова из Углича. Молодой человек попал в страшную аварию. В нескольких километрах от города машина Дениса вылетела в кювет и перевернулась. Водителя и пассажирку выкинуло через лобовое стекло автомобиля. Как оказался в угличской больнице, Денис не помнит. 19 дней он пролежал в коме. Последствия аварии — закрытый перелом трёх позвонков шейного отдела и ушиб спинного мозга. Но парень выжил, перенеся две операции на позвоночнике в Соловьёвской больнице. Туда же направили и пассажирку. Ей повезло больше: девушка получила более легкие травмы.



— 30 июля Дениса выписали из Соловьёвской больницы в угличскую ЦРБ. Ярославские врачи говорили, что ему осталось жить три дня, что он никогда больше не сможет ходить. Они считают, что он безнадёжен, — рассказывает Полина Лебедева.

Полина — депутат от партии ЛДПР в Угличе. Узнав, что её будущий зять попал в беду, она срочно начала искать деньги на лечение. За пару дней жители Углича собрали 500 тысяч рублей. Еще один миллион за день собрали родные, друзья и знакомые Дениса. Через депутатов Полина достучалась до руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского.



От машины в целом состоянии остался только двигатель и коробка передач Фото: Анастасия Дробышева

— Мы вышли на связь с военным госпиталем Бурденко и клиникой Склифосовского в Москве. Нам сказали, что шанс на жизнь у него есть, но время идёт на минуты. Жириновский отправил запрос в Бурденко. Московские депутаты ЛДПР тоже готовы помочь. На данный момент нам требуется миллион рублей на срочную госпитализацию в Москву в военный госпиталь Бурденко. Сейчас Денис лежит в реанимации угличской ЦРБ с температурой под сорок и двусторонней пневмонией. Без аппарата искусственной вентиляции лёгких молодой человек не может прожить и дня. Из-за травмы на позвоночнике Денис не может шевелиться. Тело лишилось чувствительности до плеч. Но парень в сознании.



— Московские врачи сказали, что ему нужна ещё одна операция на позвоночнике и на гортани. Мы уже боремся из последних сил, чтобы увезти его из Углича, — говорит девушка Дениса Анастасия.

Анастасия всеми силами поддерживает Дениса Фото: Анастасия Дробышева