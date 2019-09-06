«Сильные боли во всем теле»: парень, собиравшийся жениться, после ДТП оказался прикован к постели

За состоянием здоровья Дениса Семёнова из Углича следят сотни людей. Напомним, в конце июня 27-летний парень попал в страшное ДТП . 19 дней Денис пролежал в коме. Казалось, что шансов на выживание и уж тем более на нормальную жизнь у молодого человека не осталось. По крайней мере, так говорили ярославские врачи. Но родные Дениса не растерялись: организовали сбор средств на лечение в госпитале Бурденко. Сейчас Денис находится там. Парня привезли буквально в разобранном виде . Он прикован к постели и по-прежнему дышит через аппарат искусственной вентиляции легких.

— Состояние Дениса намного лучше. Сепсис побороли, пролежни очень медленно, но заживают, температуры в принципе нет, но если вдруг бывает, то не больше 37,5, внутренние органы работают намного лучше, пневмония уже не такая страшная, как была ранее. Настроение у Дениса когда как, если ничего не беспокоит, то настроение нормальное, иногда появляется аппетит и может поесть сам, но в основном кормят через зонд, — рассказывает Анастасия Дробышева. — Бывает, жалуется на сильные боли во всем теле. Врачи говорят, что боль — это нормальная реакция организма и в данный момент это даже хорошо, так как есть хоть какая-то чувствительность.



Анастасия ведёт инстаграм-аккаунт, где регулярно публикует посты, в которых рассказывает о состоянии Дениса.



За жизнью ещё одного человека, попавшего в ДТП, активно следят ярославцы. Пару дней назад под колёса машины попал ребёнок. Мальчика без сознания увезли в больницу, где он впал в кому.