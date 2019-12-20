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Происшествия ДТП с тремя погибшими

В ДТП на трассе М-8 в Ярославской области погибли три человека

Стали известны первые подробности трагедии

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В легковом автомобиле погибли три человека

В легковом автомобиле погибли три человека

На окружной дороге в Переславле-Залесском сегодня около 13 часов произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 7-й модели, разворачивался на проезжей части и не заметил едущий по дороге грузовой «Мерседес».

— В результате столкновения в легковом автомобиле погибли три человека и ещё один получил травмы, — сообщили в упрдор «Холмогоры». — На данный момент в районе места ДТП проезд транспорта осуществляется в реверсивном движении.

Ещё одно ДТП с погибшими произошло в Переславском районе на трассе М-8 в районе деревни Ивановское. Там водитель грузового «Даф» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Форд» и легковым «Ауди». Ранее мы сообщали подробности этой трагедии.

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происшествияДТПМ-8
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КОММЕНТАРИИ (1)

Алексей Савельев
20 дек 2019 в 16:31

пусть земля будет пухом.наши соболезнования