В ДТП на трассе М-8 в Ярославской области погибли три человека

На окружной дороге в Переславле-Залесском сегодня около 13 часов произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ 7-й модели, разворачивался на проезжей части и не заметил едущий по дороге грузовой «Мерседес».



— В результате столкновения в легковом автомобиле погибли три человека и ещё один получил травмы, — сообщили в упрдор «Холмогоры». — На данный момент в районе места ДТП проезд транспорта осуществляется в реверсивном движении.



Ещё одно ДТП с погибшими произошло в Переславском районе на трассе М-8 в районе деревни Ивановское. Там водитель грузового «Даф» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Форд» и легковым «Ауди». Ранее мы сообщали подробности этой трагедии.

