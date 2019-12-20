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«Сложило всмятку и перекрутило»: из-за смертельного ДТП на М-8 образовались пробки

Стали известны подробности крупной аварии в Ярославской области

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ДТП произошло на 161-м километре трассы Москва - Холмогоры

ДТП произошло на 161-м километре трассы Москва - Холмогоры

В Ярославской области вчера вечером на трассе М-8 в Переславском районе около деревни Ивановское произошло крупное ДТП. Столкнулись «Даф» с полуприцепом, «Ауди» и «Форд» с прицепом.

— В автомобиле «Форд» смертельные травмы получила 50-летняя пассажирка, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Видео: Александра Савельева

С аварией разбирались долго. Из-за этого на трассе М-8 ночью образовались пробки.

— Мы простояли в пробке около часа наглухо, — сообщили автомобилисты. — Движение было парализовано и по встречке. Авария выглядела жутко: фура с развороченным крылом, легковушки разбросаны по дороге и особенно жутко выглядел жёлтый микроавтобус. Казалось, что в него влетели машины со всех сторон, его сложило всмятку и перекрутило.

Ещё одна крупная авария на М-8 случилась 17 декабря — там столкнулись сразу шесть машин. Ранее мы уже сообщали подробности.

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