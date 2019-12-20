«Сложило всмятку и перекрутило»: из-за смертельного ДТП на М-8 образовались пробки

В Ярославской области вчера вечером на трассе М-8 в Переславском районе около деревни Ивановское произошло крупное ДТП. Столкнулись «Даф» с полуприцепом, «Ауди» и «Форд» с прицепом.



— В автомобиле «Форд» смертельные травмы получила 50-летняя пассажирка, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

