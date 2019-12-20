«Сложило всмятку и перекрутило»: из-за смертельного ДТП на М-8 образовались пробки

В Ярославской области вчера вечером на трассе М-8 в Переславском районе около деревни Ивановское произошло крупное ДТП. Столкнулись «Даф» с полуприцепом, «Ауди» и «Форд» с прицепом.
— В автомобиле «Форд» смертельные травмы получила 50-летняя пассажирка, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Видео: Александра Савельева
С аварией разбирались долго. Из-за этого на трассе М-8 ночью образовались пробки.
— Мы простояли в пробке около часа наглухо, — сообщили автомобилисты. — Движение было парализовано и по встречке. Авария выглядела жутко: фура с развороченным крылом, легковушки разбросаны по дороге и особенно жутко выглядел жёлтый микроавтобус. Казалось, что в него влетели машины со всех сторон, его сложило всмятку и перекрутило.
Ещё одна крупная авария на М-8 случилась 17 декабря — там столкнулись сразу шесть машин. Ранее мы уже сообщали подробности.