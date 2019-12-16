В центре Ярославля подполковника в отставке обнаружили мёртвым: названа причина смерти

Ярославские следователи озвучили причину смерти мужчины, тело которого обнаружили в центре Ярославля.
— Причиной смерти мужчины явилась внезапная коронарная смерть. По факту обнаружения тела мужчины следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Напомним, тело мужчины нашли на углу улиц Свердлова и Собинова утром в субботу, 14 декабря.
Погибший был подполковником в отставке, ликвидатором чернобыльской аварии на атомной электростанции. В тот вечер он шёл домой из продуктового.