16 декабря понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Происшествия

В центре Ярославля подполковника в отставке обнаружили мёртвым: названа причина смерти

Выводы озвучили следователи

3 017
11 Обсудить

Поделиться

Тело мужчины обнаружили вечером на углу двух центральных улиц в Ярославле

Тело мужчины обнаружили вечером на углу двух центральных улиц в Ярославле

Ярославские следователи озвучили причину смерти мужчины, тело которого обнаружили в центре Ярославля.

— Причиной смерти мужчины явилась внезапная коронарная смерть. По факту обнаружения тела мужчины следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Напомним, тело мужчины нашли на углу улиц Свердлова и Собинова утром в субботу, 14 декабря.

Погибший был подполковником в отставке, ликвидатором чернобыльской аварии на атомной электростанции. В тот вечер он шёл домой из продуктового.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

внезапная смерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Крыша мира
16 дек 2019 в 18:18

И ещё одно странное предложение Анны Ёлкиной - "Погибший был подполковником в отставке, ликвидатором чернобыльской аварии на атомной электростанции".

Крыша мира
16 дек 2019 в 18:12

Кто говорит, что журналисты малообразованны?! Вот вам новейший диагноз - "внезапная коронарная смерть".

Гость
16 дек 2019 в 16:51

плохо работаете
ищите британский след
а также следы отравления сильнодействующими ядами пр.