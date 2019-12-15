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Происшествия

Внедорожник на тротуаре, рядом труп: в центре Ярославля умер мужчина в деловом костюме

Странное происшествие произошло 14 декабря

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Мужчина в костюме лежал обездвиженный на тротуаре&nbsp;

Мужчина в костюме лежал обездвиженный на тротуаре 

14 декабря в центре Ярославля умер мужчина. Происшествие произошло при странных обстоятельствах на перекрёстке центральных улиц Свердлова и Собинова, рядом с продуктовым супермаркетом. 

Проезжавшие мимо, ярославцы засняли внедорожник, стоявший на тротуаре, рядом в деловом костюме лежал на асфальте грузный пожилой мужчина. Казалось, что пострадавшего сбили.

— Его при мне накрыли с головой уже. Я мимо проезжал, — рассказал Алексей Гришин. 

Что именно произошло, будет устанавливать полиция. Пока ярославцы лишь гадают в соцсетях о случившемся.

— Как можно на этом месте гнать так, что сбить насмерть? Ума не приложу, сколько раз там ни ездила, максимум 40–50 или медленнее, там же машины с обеих сторон? — рассуждает Алла Ицкович. 

В УМВД по Ярославской области данных о смертельном случае пока тоже не называют, как ДТП это происшествие не числится. Как стало известно 76.RU, вероятно, это несчастный случай, резкий приступ плохого самочувствия у мужчины, из-за которого он умер. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, свяжитесь с нами во Вконтакте на почте: 76@rugion.ru или по телефону 8(910)-962-71-90.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Вася
15 дек 2019 в 15:03

Человеку теперь и умереть нельзя что ли спокойно. Все видят сразу какую то чернуху.
Что не понятного, ехал мужик ему поплохело, вышел воздухом подышать или воды купить в магните и все. Все смертны.
Напомню несколько лет назад, пенсионер владелец златоустье хлеб на костромской так же умер только ещё нескольких молодых ребят с собой пытался захватить. Ребята выжили, Златоустье хлеб закрылся.
Все там будем.

Инженер1
15 дек 2019 в 14:03

Надо запись с камер наблюдения изучать, и все станет ясно.

Гость
15 дек 2019 в 13:30

Не ДТП,а преднамеренное убийство?