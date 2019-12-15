Внедорожник на тротуаре, рядом труп: в центре Ярославля умер мужчина в деловом костюме

Мужчина в костюме лежал обездвиженный на тротуаре

14 декабря в центре Ярославля умер мужчина. Происшествие произошло при странных обстоятельствах на перекрёстке центральных улиц Свердлова и Собинова, рядом с продуктовым супермаркетом.

Проезжавшие мимо, ярославцы засняли внедорожник, стоявший на тротуаре, рядом в деловом костюме лежал на асфальте грузный пожилой мужчина. Казалось, что пострадавшего сбили.

— Его при мне накрыли с головой уже. Я мимо проезжал, — рассказал Алексей Гришин.

Что именно произошло, будет устанавливать полиция. Пока ярославцы лишь гадают в соцсетях о случившемся.