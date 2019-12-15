Внедорожник на тротуаре, рядом труп: в центре Ярославля умер мужчина в деловом костюме

14 декабря в центре Ярославля умер мужчина. Происшествие произошло при странных обстоятельствах на перекрёстке центральных улиц Свердлова и Собинова, рядом с продуктовым супермаркетом.
Проезжавшие мимо, ярославцы засняли внедорожник, стоявший на тротуаре, рядом в деловом костюме лежал на асфальте грузный пожилой мужчина. Казалось, что пострадавшего сбили.
— Его при мне накрыли с головой уже. Я мимо проезжал, — рассказал Алексей Гришин.
Что именно произошло, будет устанавливать полиция. Пока ярославцы лишь гадают в соцсетях о случившемся.
— Как можно на этом месте гнать так, что сбить насмерть? Ума не приложу, сколько раз там ни ездила, максимум 40–50 или медленнее, там же машины с обеих сторон? — рассуждает Алла Ицкович.
В УМВД по Ярославской области данных о смертельном случае пока тоже не называют, как ДТП это происшествие не числится. Как стало известно 76.RU, вероятно, это несчастный случай, резкий приступ плохого самочувствия у мужчины, из-за которого он умер.