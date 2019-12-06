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«Ребенок потерял сознание»: в танцевальном кружке подросток пытался задушить друга

Подробности происшествия в Ярославской области

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Потасовка произошла в тутаевском Дворце культуры

Потасовка произошла в тутаевском Дворце культуры

Дикий случай произошел в Тутаеве Ярославской области. 12-летний мальчик в драке чуть не задушил сверстника. Происшествие случилось 5 декабря в районном Дворце культуры в Тутаеве. Оба ребенка сюда ходят в кружок.

— Мальчики занимаются у нас в хореографическом коллективе. Вчера у них было выступление. Ребята спускались с третьего этажа, где расположены раздевалки, на второй — в зал. И вдруг между двумя детьми завязалась потасовка. Один мальчик схватил другого за шею. Педагог сразу кинулась их разнимать. Но произошло так, что пострадавший на короткое время потерял сознание. Педагог привела его в чувство. Вызвали скорую. Мальчика увезли в больницу в Ярославль. Сейчас его обследуют. Будем надеяться, что произошедшее не отразится на его здоровье, — рассказала директор Дворца культуры Ольга Авдоян.

Из-за чего возникла потасовка, пока неизвестно. Директор ДК находится на связи с семьями обоих детей. 

— Родители пострадавшего ребенка к нам претензий не предъявляли. Наоборот, благодарят педагога за то, что она быстро вмешалась и разняла дерущихся, — добавила Ольга Авдоян.

Сейчас по факту происшествия проводится внутренняя проверка. Также к расследованию подключился аппарат уполномоченного по правам ребенка Ярославской области и правоохранители.

— По факту сообщения из лечебного учреждения о том, что поступил подросток, которому требуется медицинская помощь, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, не так давно в Тутаеве воспитатели травмировали двоих детей в садиках.

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дракаподросткиТутаев
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
6 дек 2019 в 16:57

Такая жестокость-результат воспитания.И , неплохо, этого реьенка (душегуба) показать психиатру.Диагноз есть.

Гость
6 дек 2019 в 18:38

из за чего возникла потасовка, пока не известно...что тут добавить?

сама ты
6 дек 2019 в 18:12

Ему не хореографией а боксом заниматься надо!