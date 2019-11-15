Заведующая расплакалась: в детском саду Тутаева ошпарили ребенка. Еще один разбил голову

В садике «№ 27» Тутаева за неделю пострадали сразу два ребенка Фото: Yandex.ru / maps

В Ярославской области в течение недели от действий воспитателей в детском саду пострадали сразу двое малышей. Дикие истории произошли в Тутаеве в саду № 27 «Цветик-семицветик». — Одного из детей пришедшая на смену воспитатель в алкогольном опьянении толкнула. В результате ребёнок разбил голову о плиточный пол, другой специалист облил ребёнка кипятком, — сообщили в группе «Тутаев|Подслушано» во «ВКонтакте».

То, что такое было, подтвердили родители, которые водят малышей в этот сад. — Мой ребенок ходит в эту группу. Это все реально. Заведующая признала, что взяла воспитателя, со слов которой, та начинала новую жизнь и была после лечения. На данный момент воспитатель уволилась по собственному желанию, — рассказала мама одного из малышей Юлия Каримова.



Заведующая расплакалась История звучит дико. Откуда в детском саду пьяные воспитатели? Почему детей обливают кипятком? Мы дозвонились до заведующей сада, которая не отрицала произошедшие ЧП, но сообщила, что все было не совсем так, как пишут в соцсетях. — Случаи произошли в двух группах у разных воспитателей. Воспитатель, у которой ребенок разбил голову, работает у нас в садике семь месяцев. В алкогольном опьянении, как пишут в Интернете, на работу она не приходила. По словам воспитательницы, она немного подтолкнула ребенка, а тот, так как был в чешках, поскользнулся и упал. Свою вину воспитатель признает. Сейчас она отстранена от работы, — объясняет заведующая садика Татьяна Махалова. Женщина расплакалась, рассказывая об этом. — Второй несчастный случай произошел в старшей группе во время занятия по теме «Свойства воды», на котором воспитатель показывала опыты с горячей водой. Дети вели себя непоседливо. И несколько капель кипятка попали одному из них на руку. У ребенка появилось небольшое покраснение, которое было своевременно обработано медицинским работником. С воспитателем проведен дополнительный инструктаж о соблюдении техники безопасности при проведении занятий, — договорила заведующая. — Вы знаете, столько негатива пишут в соцсетях. До этого жалоб на этих воспитателей не было. Я и сама очень переживаю из-за случившегося.



Началось расследование Проверкой произошедшего сейчас занялся департамент образования Тутаевского района.

— Ситуация находится на контроле департамента. По неосторожности воспитателя 11 ноября ребенок получил травму, не повлекшую, по заключению медиков, серьезного расстройства здоровья. Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь. О случившемся своевременно сообщено родителям, в полицию и в департамент образования района. По данному факту в настоящее время ведется расследование. Ребенок по заключению врачей может посещать детский сад, но по решению родителей находится дома, — прокомментировала случай с упавшим ребенком директор департамента образования администрации Тутаевского района Оксана Чеканова. Чиновники утверждают, что воспитатель, толкнувший ребенка, была на хорошем счету. — Жалоб от родителей о нарушении воспитателем должностных обязанностей за период работы в данном детском саду не поступало. Фактов нахождения воспитателя в алкогольном опьянении на рабочем месте не выявлено. В настоящее время воспитатель отстранен от работы. По результатам проведенного расследования будут приняты управленческие решения в отношении воспитателя и руководителя, - сообщила Чеканова.

