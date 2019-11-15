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Происшествия

Заведующая расплакалась: в детском саду Тутаева ошпарили ребенка. Еще один разбил голову

Родители рассказывают ужасные истории о пьяных воспитателях. Руководство ЧП не отрицает

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В садике «№&nbsp;27» Тутаева за неделю пострадали сразу два ребенка

В садике «№ 27» Тутаева за неделю пострадали сразу два ребенка

В Ярославской области в течение недели от действий воспитателей в детском саду пострадали сразу двое малышей. Дикие истории произошли в Тутаеве в саду № 27 «Цветик-семицветик». 

— Одного из детей пришедшая на смену воспитатель в алкогольном опьянении толкнула. В результате ребёнок разбил голову о плиточный пол, другой специалист облил ребёнка кипятком, — сообщили в группе «Тутаев|Подслушано» во «ВКонтакте».

То, что такое было, подтвердили родители, которые водят малышей в этот сад. 

— Мой ребенок ходит в эту группу. Это все реально. Заведующая признала, что взяла воспитателя, со слов которой, та начинала новую жизнь и была после лечения. На данный момент воспитатель уволилась по собственному желанию, — рассказала мама одного из малышей Юлия Каримова.

Заведующая расплакалась

История звучит дико. Откуда в детском саду пьяные воспитатели? Почему детей обливают кипятком? Мы дозвонились до заведующей сада, которая не отрицала произошедшие ЧП, но сообщила, что все было не совсем так, как пишут в соцсетях. 

— Случаи произошли в двух группах у разных воспитателей. Воспитатель, у которой ребенок разбил голову, работает у нас в садике семь месяцев. В алкогольном опьянении, как пишут в Интернете, на работу она не приходила. По словам воспитательницы, она немного подтолкнула ребенка, а тот, так как был в чешках, поскользнулся и упал. Свою вину воспитатель признает. Сейчас она отстранена от работы, — объясняет заведующая садика Татьяна Махалова. 

Женщина расплакалась, рассказывая об этом. 

— Второй несчастный случай произошел в старшей группе во время занятия по теме «Свойства воды», на котором воспитатель показывала опыты с горячей водой. Дети вели себя непоседливо. И несколько капель кипятка попали одному из них на руку. У ребенка появилось небольшое покраснение, которое было своевременно обработано медицинским работником. С воспитателем проведен дополнительный инструктаж о соблюдении техники безопасности при проведении занятий, — договорила заведующая. — Вы знаете, столько негатива пишут в соцсетях. До этого жалоб на этих воспитателей не было. Я и сама очень переживаю из-за случившегося.

Началось расследование

Проверкой произошедшего сейчас занялся департамент образования Тутаевского района.

— Ситуация находится на контроле департамента. По неосторожности воспитателя 11 ноября ребенок получил травму, не повлекшую, по заключению медиков, серьезного расстройства здоровья. Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь. О случившемся своевременно сообщено родителям, в полицию и в департамент образования района. По данному факту в настоящее время ведется расследование. Ребенок по заключению врачей может посещать детский сад, но по решению родителей находится дома, — прокомментировала случай с упавшим ребенком директор департамента образования администрации Тутаевского района Оксана Чеканова.

Чиновники утверждают, что воспитатель, толкнувший ребенка, была на хорошем счету. 

— Жалоб от родителей о нарушении воспитателем должностных обязанностей за период работы в данном детском саду не поступало. Фактов нахождения воспитателя в алкогольном опьянении на рабочем месте не выявлено. В настоящее время воспитатель отстранен от работы. По результатам проведенного расследования будут приняты управленческие решения в отношении воспитателя и руководителя, - сообщила Чеканова.

Известно, что родители пострадавших детей заявления в полицию или другие инстанции пока не писали. 

Если вы сталкивались с подобными случаями в детских садах, расскажите об этом: 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
15 ноя 2019 в 17:38

На ребенка капнули!
Полиция, департамент образования, прокуратура...
Путину еще не писали? Или Медведеву, для начала?

Гость
15 ноя 2019 в 17:16

Страшно водить ребенка в садик,что творится там.То зарезали ребенка в садике во время тихого часа,то избили во время прогулки одногруппники,шпарят,толкаю.Когда уже начнут наказывать за такое отношения к детям

Гость
15 ноя 2019 в 16:37

Надо обязательно и срочно ещё и прокуратуру с омбудсменом для расследований привлечь. Красные пятна от воды могут исчезнуть... Иногда кажется, что взрослые никогда не бывали детьми!