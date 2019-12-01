Жители дома, в котором ночью взорвался газ, поблагодарили спасателей за помощь

Сегодня комиссия обследовала дом на улице Панина, 41, где ночью произошёл взрыв бытового газа. Эксперты осмотрели дом внутри и снаружи, после чего провели совещание в администрации Дзержинского района.



— По поручению мэра Ярославля Владимира Волкова мобилизованы все необходимые службы, чтобы обеспечить сохранность имущества, оказать необходимую соцподдержку, а также принять меры для безопасного нахождения в доме, — сказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев... — Специалисты электро-, тепло-, газовой служб обеспечивают проверку и подключение оборудования дома, кроме квартир в пострадавшем подъезде. Сейчас основной задачей является сохранение тёплого контура в пострадавшем подъезде и квартирах.



Сейчас на месте происшествия дежурят сотрудники МЧС, «Центра гражданской защиты» и полицейские. В доме работают и специалисты газовой службы и электрики.



Сотрудники управляющей организацией многоквартирными домами Дзержинского района и районной администрации замерили выбитые окна, чтобы остеклить рамы или закрыть их другими материалами для того, чтобы в квартиры не попадал снег и дождь и они не вымерзли.



— Система отопления сохранена, сейчас мы будем закрывать тепловой контур. Задача — не допустить разморожения всего подъезда, — рассказала глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова. — Сейчас ночью у нас уже минусовая температура, поэтому мы сейчас предпринимаем все меры для недопущения этой ситуации.

