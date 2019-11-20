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«Ничего перед собой не видела»: в Ярославле после ДТП девушка потеряла память

Новые подробности аварии в Заволжском районе

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На месте ДТП начался скандал

На месте ДТП начался скандал

Стали известны новые подробности ДТП на Союзной улице в Заволжском районе Ярославля, которое произошло 2 ноября. В ДТП пострадали две студентки — их сбила у перехода машина. У обеих ссадины и ушибы. Но у одной оказалась травма посерьёзнее — девушка потеряла память.


— Сразу после ДТП я была в состоянии шока: ничего перед собой не видела и события до удара не помнила, — рассказала пострадавшая порталу 76.RU. — Одногруппники вызвали бригаду скорой помощи. Сотрудники затащили меня на носилки и повезли в Соловьевскую больницу. Сколько времени я там находилась — точно сказать не могу, потому что всё ещё с трудом осознавала происходящее. Память частично восстановилась к концу дня. Меня направили к хирургу по месту жительства, а затем к неврологу. Врачи поставили сотрясение мозга, но от госпитализации я отказалась.

Память девушки до сих пор не восстановилась до конца. Второкурсница поделилась, как чувствует себя сейчас:

— Уже не такое критичное состояние: голова беспокоит меньше, но нога всё ещё болит. Могу самостоятельно передвигаться. Память полностью не вернулась, только фрагментами. Все самое важное я помню, и это главное.

Женщину-водителя, которая сбила девушек и после ДТП устроила им разборки, уже нашли. Сейчас решаются процессуальные вопросы. Пострадавшие ищут свидетелей. Если вы или ваши знакомые являются свидетелями происшествия, свяжитесь с редакцией: по почте 76@rugion.ru или в мессенджерах: 89106621773.

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КОММЕНТАРИИ (1)

да!
20 ноя 2019 в 07:12

снимок ДТП с ул.Маяковского, а в поэме рассказано про ул.Союзную .