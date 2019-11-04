Провезла на капоте и нахамила: в Ярославле разыскивают автохамку, сбившую студенток

Это ДТП не попало в сводки ГИБДД и МЧС, огласку истории придала мама пострадавших девочек. 2 ноября две студентки попали под колёса «Ниссана» на улице Маяковского в Заволжском районе Ярославля. Всё произошло у пешеходного перехода на остановке «Студенческая», девушки шли с учёбы.

— Сбила на пешеходном переходе у остановки. Ехала быстро, не притормаживая! Если кто узнал эту даму, прошу передать, чтобы связалась со мной, — пишет в соцсетях Алёна Никулинская. — Свидетели говорят, что она пыталась уехать, грубила очевидцам, вела себя вызывающе. Прокатила на капоте девчонок, а потом возмущалась, что это было не на переходе. Спасибо тем, кто оказался с нашими девочками рядом, кто держал их за руки, успокаивал. Спасибо однокурсникам, которые не остались равнодушными и тоже были рядом и готовы быть свидетелями в суде. Спасибо врачам скорой и Соловьевки! От них была только поддержка и сострадание.