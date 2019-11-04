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Происшествия

Провезла на капоте и нахамила: в Ярославле разыскивают автохамку, сбившую студенток

Мама девочек рассказала, как случилось ДТП

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Сбившая девочек женщина ехала на машине с московскими номерами

Сбившая девочек женщина ехала на машине с московскими номерами

Это ДТП не попало в сводки ГИБДД и МЧС, огласку истории придала мама пострадавших девочек. 2 ноября две студентки попали под колёса «Ниссана» на улице Маяковского в Заволжском районе Ярославля. Всё произошло у пешеходного перехода на остановке «Студенческая», девушки шли с учёбы. 

— Сбила на пешеходном переходе у остановки. Ехала быстро, не притормаживая! Если кто узнал эту даму, прошу передать, чтобы связалась со мной, — пишет в соцсетях Алёна Никулинская. — Свидетели говорят, что она пыталась уехать, грубила очевидцам, вела себя вызывающе. Прокатила на капоте девчонок, а потом возмущалась, что это было не на переходе. Спасибо тем, кто оказался с нашими девочками рядом, кто держал их за руки, успокаивал. Спасибо однокурсникам, которые не остались равнодушными и тоже были рядом и готовы быть свидетелями в суде. Спасибо врачам скорой и Соловьевки! От них была только поддержка и сострадание.

От удара в момент ДТП девушек подбросило на капот, на котором осталась вмятина. К счастью, обошлось без переломов. Теперь родители пострадавших планируют идти в суд. 

Если у вас есть запись момента ДТП, поделитесь с нами в социальных сетях или по электронной почте 76@rugion.ru.

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КОММЕНТАРИИ (15)

пессимист
4 ноя 2019 в 18:11

А зачем идти в суд?

Мистер Уэфъ
4 ноя 2019 в 18:57

Водительше 10 цаков с гвоздями, пострадавшим зелёные штаны и малинового жука

Сом
4 ноя 2019 в 18:33

Ну это же москвичка, им можно давить каких то людишек их глубинки, она сама ещё в суд подаст что ей машину помяли , а если связи какие так вообще дело замнут