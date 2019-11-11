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В мэрии рассказали, что будут делать со сгоревшим домом на Зелинского и как помогут эвакуированным

Погорельцам в Ярославле пообещали предоставить временное жилье и выплатить социальную помощь

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Сгоревший дом на улице Зелинского обследуют эксперты

Сгоревший дом на улице Зелинского обследуют эксперты

В мэрии Ярославля рассказали, как собираются помочь погорельцам из дома № 15 на улице Зелинского в Красноперекопском районе.


— В воскресенье, 10 ноября, совместно с полицией был организован доступ всех собственников к квартирам, чтобы они смогли забрать документы и все ценные вещи, - рассказал заместитель главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Дмитрий Сергеев.

Дом в ближайшее время должны обследовать, чтобы понять в какой степени аварийности он находится. Проверят состояние стен, перекрытий и крыши здания. После этого решат, будет ли строение восстановлено или снесено. Пока же власти пообещали всех нуждающихся обеспечить временным жильем в маневренном фонде города и предоставить социальную помощь. Размер ее установлен на уровне прожиточного минимума — 10 тысяч 277 рублей.

— Согласно порядку оказания социальной помощи, она оказывается в два этапа. Первый — на первоочередные нужды в случае полной утраты жилого помещения или имущества. Эта помощь оказывается на каждого гражданина, который был зарегистрирован в этом жилом помещении или был собственником. Второй — это частичная компенсация расходов, связанных с утратой жилого помещения или имущества. Выплачивается два прожиточных минимума, но либо на собственников, либо на нанимателя, — пояснила начальник территориального отдела по социальной поддержке населения Красноперекопского района Елена Аншукова.

Для получения помощи жителям нужно в течение 10 дней обратиться в территориальную администрацию района и предоставить пакет документов.

Напомним, ЧП произошло вечером 9 ноября. По предварительным данным, возгорание произошло на лестничной площадке. В результате пожара пострадал второй этаж и крыша дома. По последним данным, из жилого здания эвакуировали 61 человека, из них 15 детей. К счастью, никто не пострадал. Людей разместили во временном пункте в лицее № 86. Сейчас дом охраняют сотрудники полиции. Причиной пожара мог стать поджог.

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КОММЕНТАРИИ (3)

НЕ крыса.
11 ноя 2019 в 12:53

Овощи потеснились в рационе. Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу
Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции. По подсчетам исследовательской компании GfK, в зависимости от вида продажи за год сократились на 1,4−12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах. Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%. Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт.

Гость
11 ноя 2019 в 12:08

Не статья, а руководство к действию.