В мэрии рассказали, что будут делать со сгоревшим домом на Зелинского и как помогут эвакуированным

В мэрии Ярославля рассказали, как собираются помочь погорельцам из дома
— В воскресенье, 10 ноября, совместно с полицией был организован доступ всех собственников к квартирам, чтобы они смогли забрать документы и все ценные вещи, - рассказал заместитель главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Дмитрий Сергеев.
Дом в ближайшее время должны обследовать, чтобы понять в какой степени аварийности он находится. Проверят состояние стен, перекрытий и крыши здания. После этого решат, будет ли строение восстановлено или снесено. Пока же власти пообещали всех нуждающихся обеспечить временным жильем в маневренном фонде города и предоставить социальную помощь. Размер ее установлен на уровне прожиточного минимума — 10 тысяч 277 рублей.
— Согласно порядку оказания социальной помощи, она оказывается в два этапа. Первый — на первоочередные нужды в случае полной утраты жилого помещения или имущества. Эта помощь оказывается на каждого гражданина, который был зарегистрирован в этом жилом помещении или был собственником. Второй — это частичная компенсация расходов, связанных с утратой жилого помещения или имущества. Выплачивается два прожиточных минимума, но либо на собственников, либо на нанимателя, — пояснила начальник территориального отдела по социальной поддержке населения Красноперекопского района Елена Аншукова.
Для получения помощи жителям нужно в течение 10 дней обратиться в территориальную администрацию района и предоставить пакет документов.
Напомним, ЧП произошло вечером 9 ноября. По предварительным данным, возгорание произошло на лестничной площадке. В результате пожара пострадал второй этаж и крыша дома. По последним данным, из жилого здания эвакуировали 61 человека, из них 15 детей. К счастью, никто не пострадал. Людей разместили во временном пункте в лицее