В мэрии рассказали, что будут делать со сгоревшим домом на Зелинского и как помогут эвакуированным

В мэрии Ярославля рассказали, как собираются помочь погорельцам из дома № 15 на улице Зелинского в Красноперекопском районе.





— В воскресенье, 10 ноября, совместно с полицией был организован доступ всех собственников к квартирам, чтобы они смогли забрать документы и все ценные вещи, - рассказал заместитель главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Дмитрий Сергеев.



Дом в ближайшее время должны обследовать, чтобы понять в какой степени аварийности он находится. Проверят состояние стен, перекрытий и крыши здания. После этого решат, будет ли строение восстановлено или снесено. Пока же власти пообещали всех нуждающихся обеспечить временным жильем в маневренном фонде города и предоставить социальную помощь. Размер ее установлен на уровне прожиточного минимума — 10 тысяч 277 рублей.

