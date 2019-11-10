«Это не было случайностью»: подробности пожара в доме на улице Зелинского в Ярославле

В Ярославле на улице Зелинского вчера, 9 ноября, вечером загорелся дом № 15. К счастью, в огне никто не пострадал, но люди выбегали на улицу в чем были, вытаскивали детей и животных. Как рассказывает Андрей, у которого в этом доме жили знакомые, его друг пытался даже самостоятельно тушить пожар.
— Хорошо, что выходной, — рассказывает Андрей, — все мужчины дома были. У меня друг попытался хоть что-то сделать, стал с ведрами бегать, чтобы огонь потушить, но много дыма было.
Молодой человек рассказал, что дом был дружный, ни у кого конфликтов не было. Все во время происшествия старались помочь друг другу. Пожар потушили в 21:40.
— Ждали пожарного эксперта, — рассказывает Андрей, — говорят, поджог. Если бы это было замыкание, то свет погас бы, а он даже не моргал. Все хорошо было.
После произошедшего многие разъехались по своим родственникам и знакомым, а тех, кому некуда было идти, разместили в ДК «Нефтяник».
Также на собрании погорельцев, которое было еще вчера в лицее № 86, обещали сегодня, 10 ноября, в час дня пустить людей в квартиры, чтобы можно было забрать вещи.