«Это не было случайностью»: подробности пожара в доме на улице Зелинского в Ярославле

В Ярославле на улице Зелинского вчера, 9 ноября, вечером загорелся дом № 15. К счастью, в огне никто не пострадал, но люди выбегали на улицу в чем были, вытаскивали детей и животных. Как рассказывает Андрей, у которого в этом доме жили знакомые, его друг пытался даже самостоятельно тушить пожар.



— Хорошо, что выходной, — рассказывает Андрей, — все мужчины дома были. У меня друг попытался хоть что-то сделать, стал с ведрами бегать, чтобы огонь потушить, но много дыма было.



Молодой человек рассказал, что дом был дружный, ни у кого конфликтов не было. Все во время происшествия старались помочь друг другу. Пожар потушили в 21:40.

