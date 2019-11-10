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«Это не было случайностью»: подробности пожара в доме на улице Зелинского в Ярославле

Сегодня в час дня погорельцев пустят в выгоревшие квартиры

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Очевидцы подозревают, что дом подожгли

Очевидцы подозревают, что дом подожгли

В Ярославле на улице Зелинского вчера, 9 ноября, вечером загорелся дом № 15. К счастью, в огне никто не пострадал, но люди выбегали на улицу в чем были, вытаскивали детей и животных. Как рассказывает Андрей, у которого в этом доме жили знакомые, его друг пытался даже самостоятельно тушить пожар.

— Хорошо, что выходной, — рассказывает Андрей, — все мужчины дома были. У меня друг попытался хоть что-то сделать, стал с ведрами бегать, чтобы огонь потушить, но много дыма было.

Молодой человек рассказал, что дом был дружный, ни у кого конфликтов не было. Все во время происшествия старались помочь друг другу. Пожар потушили в 21:40.

— Ждали пожарного эксперта, — рассказывает Андрей, — говорят, поджог. Если бы это было замыкание, то свет погас бы, а он даже не моргал. Все хорошо было.

После произошедшего многие разъехались по своим родственникам и знакомым, а тех, кому некуда было идти, разместили в ДК «Нефтяник».

Также на собрании погорельцев, которое было еще вчера в лицее № 86, обещали сегодня, 10 ноября, в час дня пустить людей в квартиры, чтобы можно было забрать вещи.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
10 ноя 2019 в 13:22

Ну и когда полиция займётся этими нелюдями, которые дома поджигают?

Гость
10 ноя 2019 в 12:56

Нужно обязательное страхование жилья. Что до того что в регионе занимаются поджогами это факт, земля нужна.

Гость
10 ноя 2019 в 12:54

Скоро реклама нового ЖК появится, так и видно будет кто стоит за пожаром.