«Хватали детей и в панике выбегали». Пожар в Ярославле: из дома эвакуировали 30 человек.

В Ярославле на улице Зелинского загорелся жилой дом Фото: МЧС по Ярославской области

Серьезный пожар вспыхнул вечером 9 ноября в доме №15 на улице Зелинского в Ярославле. Огонь бушевал на лестнице и втором этаже двухэтажного общежития. Как пишут в соцсетях очевидцы, жильцы хватали детей и в панике выбегали из дома в чем были.

- Дети и взрослые выскакивали в тапочках, - рассказала Надежда Журавлева, дочка которой живет в соседнем доме. - Люди из соседних домов выносили им одежду. Моя дочь одевала годовалого ребенка. Девочке постарше дала вещи своей дочки. Одели мужчину еще одного - он вообще с голым торсом выбежал.



В МЧС по Ярославской области сообщили, что горела квартира и лестничная клетка. Из дома эвакуировали 30 человек.

- Многих со второго этажа вывел мужчина - жилец этого дома по запасной лестнице, которая снаружи к дому прикреплена и не в очень хорошем состоянии, - добавила Надежда.

В 21 час 40 минут возгорание было ликвидировано.

- Пострадавших при пожаре не зарегистрировано, - рассказали в пресс-службе МЧС.



Видео: МЧС по Ярославской области

Оказавшись на улице, люди постепенно приходили в себя и, как говорят очевидцы, просили пожарных спасти еще и их домашних животных.

- Я видела, что собаку, кота пожарные вынесли. И грызуна какого-то в клетке. Ещё одного кота с окна пожарный забрал, но я не видела, вынесли его в итоге или нет, - рассказала Любовь Колесова.

Причина пожара пока не ясна. Кто-то из жильцов говорит, что загорелась проводка.

- Этот дом 60-х годов постройки. Ремонт не видел с тех времен. Люди куда только ни жаловались, но в итоге их дом только снаружи покрасили. И все, - рассказали соседи.



Видео: МЧС по Ярославской области

Впрочем, кто-то подозревает, что это был поджог.

- По камерам с соседнего дома посмотрели, сказали, что парень зашел и выбежал, а через минуту - дым, - написал в соцсетях Андрей Барабин, у которого в сгоревшем доме жили друзья.

Также пока точно не ясно, где был очаг возгорания. В соцсетях сообщают, что якобы на первом этаже, а потом дым и пламя поднялись вверх. В этом предстоит разобраться специалистам.

Причины возгорания выясняются Фото: МЧС по Ярославской области