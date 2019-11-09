Такого еще не было: уровень воды в реках Ярославской области достиг исторического максимума

Паводок в этом году бьет все рекорды

Подъем уровня воды в реках Ярославской области в этом году превысил средние значения. Причиной стали дожди и таяние снега в ноябре. По сообщению Гидрометцентра России, на реке Согожа у деревни Андрюшино в Пошехонском районе Ярославской области уровень воды достиг исторического максимума. Абсолютный рекорд был поставлен 6 ноября — 717 сантиметров.



— Предыдущий максимум был зафиксирован 5 июля 1998 года. Тогда он составил 660 сантиметров, — сообщили метеорологи.



В МЧС по Ярославской области рассказали, что из-за паводка из деревни Андрюшино пришлось эвакуировать пожилую женщину. Ее двор и дом затопила вода.

