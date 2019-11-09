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Такого еще не было: уровень воды в реках Ярославской области достиг исторического максимума

Осенний паводок 2019 года бьет все рекорды

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Паводок в этом году бьет все рекорды

Паводок в этом году бьет все рекорды

Подъем уровня воды в реках Ярославской области в этом году превысил средние значения. Причиной стали дожди и таяние снега в ноябре. По сообщению Гидрометцентра России, на реке Согожа у деревни Андрюшино в Пошехонском районе Ярославской области уровень воды достиг исторического максимума. Абсолютный рекорд был поставлен 6 ноября — 717 сантиметров.

— Предыдущий максимум был зафиксирован 5 июля 1998 года. Тогда он составил 660 сантиметров, — сообщили метеорологи.

В МЧС по Ярославской области рассказали, что из-за паводка из деревни Андрюшино пришлось эвакуировать пожилую женщину. Ее двор и дом затопила вода.

В среднем подъем уровня воды на реках региона составил от 14 до 72 сантиметров. Подтоплены поймы рек Соть, Касть и другие участки. Сейчас паводок пошел на спад.

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