В МЧС предупредили о возможном затоплении набережной Рыбинска

Рыбинскую набережную периодически затапливает. Вот как это было в 2017 году Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В МЧС по Ярославской области на пресс-конференции 7 ноября рассказали о подтоплениях, которые начались в регионе.

— У нас прошел сильный дождь после похолодания. За 2–3 дня выпала месячная норма осадков. Подмерзшая почва недостаточно хорошо впитывала влагу, поэтому начался подъем воды в малых реках. В среднем уровень воды в них повысился на 1–1,5 метра. Сейчас пик пройден. Таких сильных дождей не обещают. Вода должна начать постепенно спадать, — сообщил заместитель начальника регионального МЧС Артем Белоусов.



Из-за погоды оказались затоплены приусадебные участки, дороги, сооружения. Например, в Мышкинском районе разлившаяся река Сутка затопила мост. Вода держалась двое суток, но сейчас ситуация стабилизировалась. В Тутаевском районе река Ить затопила пешеходный мост. Подтопило дорогу Мышкин — Некоуз в районе деревни Тараканова. В Пошехонском районе тоже затопило дорогу. Там же в деревне Малофеево оказались подтоплены придомовые территории четырех домов, в деревне Андрюшино пришлось эвакуировать 84-летнюю женщину, вокруг дома которой разлилась вода.

Между тем с 7 ноября начался сброс воды с Рыбинского водохранилища. Объемы сбросов увеличились в 1,5 раза.



В Пошехонском районе 5 ноября затопило дорогу Фото: Фото: Евгений Моисеев / Facebook.com

— Уровень воды в реках, которые впадают в Рыбинское водохранилище, будет снижаться, — отметили в МЧС.

А вот ниже по течению, наоборот, могут возникнуть подтопления.

— Уровень воды в Волге высокий, но некритичный. Она способна пропустить через себя сбросы. В зоне риска остается набережная Рыбинска. Будем наблюдать, следить за обстановкой, — рассказал Артем Белоусов.

