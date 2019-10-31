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Избили ребёнка в садике
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«Она больше не работает»: из садика, где произошёл скандал с детской дракой, ушла воспитательница

Стали известны причины увольнения сотрудника учреждения дошкольного образования

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Воспитательница Елена Новожилова больше не работает в детском саду

Воспитательница Елена Новожилова больше не работает в детском саду

Отстранённая от работы 69-летняя воспитательница детского сада № 236 «Медвежонок» Елена Новожилова, где накануне разгорелся скандал из-за детской драки, уволена. Об этом руководство садика доложило в профильный департамент.

— Этот воспитатель больше не работает в детском саду, — подтвердили информацию 76.RU в департаменте образования мэрии Ярославля. — Трудовой договор был расторгнут по инициативе сотрудника.

Педагогический стаж Елены Михайловны — 41 год. В «Детском саду № 236» работает с 1980 года. За успехи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста Новожиловой Елене Михайловне присвоено звание Почетный работник общего образования Российской Федерации. Является победителем 1-го этапа городского конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля», награждена Почетной грамотой Ярославского горкома профсоюза.

Накануне в детском саду № 236 на улице Лисицына в Ярославле произошла драка, видео которой попало в Сеть. Ярославец из окна своей квартиры записал, как на участке гуляющие дети толпой били и пинали лежащую на земле четырёхлетнюю девочку. Воспитательница подошла через несколько минут, вероятно, она не видела происходящего. Педагог с 5-летним стажем встала на защиту сотрудницы детского сада.

Избитого ребёнка осмотрели медики, так как были подозрения на травму позвоночника. Врачи сказали, что не нашли оснований для госпитализации четырёхлетней пациентки.

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    КОММЕНТАРИИ (82)

    Антон
    31 окт 2019 в 12:57

    Легко отделалась бабушка. Ее судить надо. Уверен это просто один случай попавший в поле зрения, а там на ней печати ставить негде в своем халтурном отношении к работе. Жалко, что не отдали под суд. Очень жаль, да. Годика 2 попарилась бы в тюрьме!

    Гость
    31 окт 2019 в 12:43

    Молодцы и оператор который снимал, а не остановил и редакция ваша, тоже большие молодцы! Пусть Савельева вернется в садик на ее место или что не хочется? С фотоаппаратом бегать по улицам легче? Или Прохорова пусть пойдет поработает, а то только и можете, что устраивать скандал и травлю.
    Бывшему воспитателю удачи и спокойной пенсионной жизни.

    Гость
    31 окт 2019 в 12:45

    Здравое решение воспитателя. Здоровье дороже.А , новое сердце каждую неделю не выдают.
    Я надеюсь, воспитателя , хоть, поблагодарили за многолетний добросовестный труд...