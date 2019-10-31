«Она больше не работает»: из садика, где произошёл скандал с детской дракой, ушла воспитательница

Воспитательница Елена Новожилова больше не работает в детском саду

Отстранённая от работы 69-летняя воспитательница детского сада № 236 «Медвежонок» Елена Новожилова, где накануне разгорелся скандал из-за детской драки, уволена. Об этом руководство садика доложило в профильный департамент.



— Этот воспитатель больше не работает в детском саду, — подтвердили информацию 76.RU в департаменте образования мэрии Ярославля. — Трудовой договор был расторгнут по инициативе сотрудника.



Педагогический стаж Елены Михайловны — 41 год. В «Детском саду № 236» работает с 1980 года. За успехи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста Новожиловой Елене Михайловне присвоено звание Почетный работник общего образования Российской Федерации. Является победителем 1-го этапа городского конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля», награждена Почетной грамотой Ярославского горкома профсоюза.