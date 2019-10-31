Детский психолог — о том, что делать, если над ребёнком издеваются в садике

Детский психолог Алёна Иванова работает с семьями с самыми разными проблемами Фото: Александра Савельева, Алёна Иванова / Vk.com

29 октября страну потряс скандал — в ярославском детском садике подрались малыши. И вроде бы ну с кем не бывает, дети же. Но эта драка, попавшая на видео, поражает своей жестокостью. Дети прыгают на девочку и толпой забивают её ногами.

Малышам в группе сада по четыре-пять лет. Осознают ли дети в таком возрасте свою жестокость? Или это для них просто игра? И как узнать родителям, всё ли в порядке у их ребёнка в школе и детском саду? Беседуем об этом с профессиональным детским психологом из Ярославля Алёной Ивановой.

— Мы привыкли думать, что буллинг — это история про школы, колледжи и подростков. Но, как и любая современная проблема, буллинг имеет свойство молодеть, поэтому всё чаще, к сожалению, встречаются подобные случаи в дошкольных учреждениях. Буллинг — травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива. До трех лет дети ещё с трудом могут контролировать свою агрессию и жестокость, все действия могут регулироваться только со стороны взрослого. Но начиная с 4–5 лет у нормального здорового ребёнка уже формируется самоконтроль и рамки социально допустимого поведения. Чаще всего агрессивные дети копируют семейную модель поведения. Вспомним стих: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример ему». Также дети могут копировать то, что видят в передачах по ТВ и в интернете. Поэтому родителям нужно всегда обращать внимание на то, что видит их ребёнок. Потому что позже он транслирует полученную информацию в общество, что может приводить к подобным последствиям. Если родители не справляются самостоятельно с агрессией ребёнка, то стоит обратиться к специалисту.