Удар в самое слабое место авто: появилось видео с места смертельного ДТП в Рыбинске

ДТП в Рыбинске произошло около двух часов ночи

Этой ночью в Рыбинске случилось страшное ДТП — около 02:30 на Волжской набережной столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Рено-Логан» (такси). В результате погибла девушка-водитель, сидевшая за рулем «Шевроле». Ещё четыре человека пострадали.



В группе «Авто Новости Рыбинск» обсуждают случившееся. Там же выложили виде с места ДТП — спасателям пришлось доставать тело погибшей из искореженного авто.





— Удар в водительскую дверь, как я понял. Самое слабое место в авто. Шансов мало выжить при таком ударе с большой скорости, — пишет пользователь с ником Йода Йода.