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Удар в самое слабое место авто: появилось видео с места смертельного ДТП в Рыбинске

Как спасатели в Ярославской области работали на месте аварии

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ДТП в Рыбинске произошло около двух часов ночи

ДТП в Рыбинске произошло около двух часов ночи

Этой ночью в Рыбинске случилось страшное ДТП — около 02:30 на Волжской набережной столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Рено-Логан» (такси). В результате погибла девушка-водитель, сидевшая за рулем «Шевроле». Ещё четыре человека пострадали.


В группе «Авто Новости Рыбинск» обсуждают случившееся. Там же выложили виде с места ДТП — спасателям пришлось доставать тело погибшей из искореженного авто.


— Удар в водительскую дверь, как я понял. Самое слабое место в авто. Шансов мало выжить при таком ударе с большой скорости, — пишет пользователь с ником Йода Йода.

Видео: Авто Новости Рыбинск / Vk.com

Очевидцы говорят, что в «Шевроле» также были дети, однако официально эта информация пока не подтверждена.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    27 окт 2019 в 15:57

    Самое слабое место в этом авто была явно не дверь