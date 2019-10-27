Людей вырезали из машины: в Рыбинске в ДТП погибла девушка, ещё трое пострадали

На месте аварии работали несколько машин скорой помощи Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com

В ночь на 27 октября в Рыбинске произошла страшная авария в микрорайоне Северном. Около 02:30 на Волжской набережной у дома 229 столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Рено-Логан». Как сообщают очевидцы, за рулём «Шевроле» была юная девушка, а в салоне её друзья. Машина ехала на большой скорости по улице Академика Губкина и влетела боком в автомобиль такси, стоявший на светофоре.

Спасатели вырезали людей из машины Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com

— «Шевроле» заваливается набок, таксист в шоковом состоянии хромает до «Пятёрочки», просит вызвать скорую и ГИБДД. Позже его увезли на скорой, а также ещё трёх парней, на вид около 20 лет, пассажиров из «Шевроле», — рассказывает в соцсетях Анна Лерникова. — Девушка-водитель погибла, её долго доставали спасатели из машины.

Погибла девушка, ехавшая за рулём «Шевроле» Фото: Рыбинск ДТП | ЧП / vk.com