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Людей вырезали из машины: в Рыбинске в ДТП погибла девушка, ещё трое пострадали

Подробности от очевидцев жестокой аварии

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На месте аварии работали несколько машин скорой помощи&nbsp;

На месте аварии работали несколько машин скорой помощи 

В ночь на 27 октября в Рыбинске произошла страшная авария в микрорайоне Северном. Около 02:30 на Волжской набережной у дома 229 столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Рено-Логан». Как сообщают очевидцы, за рулём «Шевроле» была юная девушка, а в салоне её друзья. Машина ехала на большой скорости по улице Академика Губкина и влетела боком в автомобиль такси, стоявший на светофоре.

Спасатели вырезали людей из машины

Спасатели вырезали людей из машины

— «Шевроле» заваливается набок, таксист в шоковом состоянии хромает до «Пятёрочки», просит вызвать скорую и ГИБДД. Позже его увезли на скорой, а также ещё трёх парней, на вид около 20 лет, пассажиров из «Шевроле», — рассказывает в соцсетях Анна Лерникова. — Девушка-водитель погибла, её долго доставали спасатели из машины. 

Погибла девушка, ехавшая за рулём «Шевроле»

Погибла девушка, ехавшая за рулём «Шевроле»

В главном управлении МЧС по Ярославской области подтвердили, что погиб водитель «Шевроле» и ещё три человека получили травмы. 

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