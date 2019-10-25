«Упала на пациентов»: в ярославской поликлинике обрушилась часть потолка. Видео

В больнице имени Семашко в Ярославле обрушилась часть потолка. Видео произошедшего выложили в паблик «Ярославль LIVE» «ВКонтакте».

— Пока сидела на приеме в поликлинике имени Семашко, обвалилась часть потолка прямо на пациентов. Ремонтируют крышу и во время работ пробили потолок. Вся штукатурка упала на сидящих пациентов. Хорошо, что не весь потолок и не кирпичи, поднялась ужасная пыль. Зам главного врача просто безразлично отреагировала на это сообщение и запретила снимать, сказав, что жаловаться я могу хоть президенту. Медучреждение называется, — возмутилась одна из пациенток.

