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«Упала на пациентов»: в ярославской поликлинике обрушилась часть потолка. Видео

Как случившееся прокомментировало руководство клиники

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Такого сюрприза пациенты не ожидали

Такого сюрприза пациенты не ожидали

В больнице имени Семашко в Ярославле обрушилась часть потолка. Видео произошедшего выложили в паблик «Ярославль LIVE» «ВКонтакте».

— Пока сидела на приеме в поликлинике имени Семашко, обвалилась часть потолка прямо на пациентов. Ремонтируют крышу и во время работ пробили потолок. Вся штукатурка упала на сидящих пациентов. Хорошо, что не весь потолок и не кирпичи, поднялась ужасная пыль. Зам главного врача просто безразлично отреагировала на это сообщение и запретила снимать, сказав, что жаловаться я могу хоть президенту. Медучреждение называется, — возмутилась одна из пациенток.

За комментарием мы обратились в саму больницу.

— Никто не пострадал. Действительно, идет ремонт крыши поликлиники. Место, где образовался дефект в потолке, огорожено, подрядчик ликвидирует все последствия, — ответили в руководстве больницы имени Семашко.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Ално
    25 окт 2019 в 19:54

    Прорыв и вставание с колен о которых нам рассказывают по телевизору- в действии.