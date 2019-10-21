Пролетел три метра вниз: ярославец провалился в открытый колодец. Видео

Утром 21 октября у железнодорожного моста на Красном Перекопе в колодец провалился мужчина. К счастью, он был с приятелем, который вызвал спасателей.



— Любопытство заставило его спуститься по висевшей веревке внутрь. Не рассчитав глубину колодца и длину веревки, мужчина упал на дно, — рассказали в ЦГЗ Ярославля, специалисты которого выезжали на вызов.



С помощью альпинистского снаряжения один из спасателей спустился к пострадавшему. Оказалось, что мужчина пролетел вниз три метра. К счастью, ничего не сломал — отделался ушибами. На пострадавшего надели альпинистскую обвязку и подняли его на поверхность.

